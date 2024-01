Boycott Maldives: वेकेशन मनाने मालदीव नहीं लक्षद्वीप जाएंगे Nagarjuna, बोले 'Pm का अपमान बर्दाश्त नहीं'

Nagarjuna Cancelled Maldives Holiday: इन दिनों मालीदव और भारत के बीच रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं. हाल ही में मालदीव (Maldives) के राष्ट्रपति ने भारतीय सेना को वहां से हटने के लिए कह दिया है और इसके साथ ही वहां के कुछ नेताओं ने भी पीएम मोदी और भारतीय पर कुछ कमेंट किए थे जिसपर जमकर विवाद हो रहा है. इसी बीच में अब साउथ के सुपरस्टार नागार्जुन (Nagarjuna) ने एक बेहद कमाल का खुलासा किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि वो अपने परिवार के संग मालदीव जाने वाले थे आने वाले महीनों में वेकेशन के लिए लेकिन अब उन्होंने ये प्लैन कैंसल कर लिया है. नागार्जुन ने साफ कर दिया है कि जिस तरह से मालदीव ने पीएम पर कमेंट किया है, वो उन्हें अच्छा नहीं लगा है. जानते हैं एक्टर ने इसे लेकर क्या कुछ कहा है.

पीएम मोदी ने लक्षद्वीप दौरे की कुछ तस्वीरें X पर शेयर की थीं और साथ ही देशवासियों से अपील की थी जिसमें वो लोगों को यहां पर घूमने के लिए कह रहे हैं. इसके साथ ही बॉलीवुड और भारतीय खिलाड़ियों ने इसका सर्पोट किया था. ऐसे में अब साउथ के स्टार Nagarjuna ने भी अपनी मालदीव की ट्रिप को रद्द कर दिया है औऱ कहा कि वो अब अपने परिवार के साथ यहां नहीं जाएंगे, ब्लिक वो अब अपने देश के वेकेशन को चुनेंगे और वो कही और नहीं बल्कि लक्षद्वीप होगा.

नागार्जुन ने म्यूजिक कंपोजर एमएम कीरावनी के साथ एक वीडियो में मालदीव को लेकर बात की है और इसपर बात करते हुए कहा कि ‘मुझे 17 जनवरी को मालदीव में छुट्टियां मनाने जाना था, क्योंकि मैं परिवार के लिए ज्यादा समय नहीं निकाल सका था. मैं बिग बॉस और ना सामी रंगा के लिए 75 दिनों तक कोई ब्रेक लिया बिना लगातार शूट करता रहा. हालांकि मैंने मालदीव के अपने टिकट कैंसल कर दिए हैं और अब अगल हफ्ते लक्षद्वीप जानें की प्लानिंग कर रहा हूं’.

I am cancelling my trip to Maldives because what they said to our Prime Minister is not right – Tollywood Super Star Nagarjuna 🔥

Massive Respect.. Country first 🇮🇳 pic.twitter.com/9ONNWLSNCt

