नई दिल्ली: अभिनेता नागार्जुन (Akkineni Nagarjuna) की आगामी फिल्म 'बंगाराजू' (Bangarraju) के फस्र्ट लुक का रविवार को अनावरण किया गया. फिल्म में वह अपने भतीजे नागा चैतन्य के साथ परदे पर नजर आने वाले हैं. फिल्म, जो 'सोगगड़े चिन्नी नयना' का सीक्वल है. चैतन्य ने पोस्टर जारी करने और नागार्जुन को शुभकामना देने के लिए ट्विटर का सहारा लिया.

उन्होंने लिखा, "मेरे राजा नागार्जुन को जन्मदिन मुबारक हो. आपके साथ फिर से स्क्रीन साझा करने के लिए उत्सुक हूं! हमेशा अच्छे स्वास्थ्य और खुशी के लिए बधाई. आपका साथ होने के लिए धन्यवाद!! ढेर सारा प्यार."

Happy birthday to my King @iamnagarjuna .. so looking forward to sharing the screen with you again ! To great health and happiness always .. thank you for being you !! Lots of love pic.twitter.com/H7dg6RapHI

— chaitanya akkineni (@chay_akkineni) August 29, 2021