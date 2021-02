Nakuul Mehta And His Wife Jankee Parekh blessed with a baby boy: कोरोना के दौर में बॉलीवुड से लेकर टीवी तक के कई सारे सितारों ने पहली बार मां-पिता बनने का सुख पाया है. जहां एक तरफ हाल ही में अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) ने बेटी को जन्म दिया है वहीं अब टीवी के एक्टर नकुल मेहता (Nakuul Mehta) के घर भी खुशियां आ गई हैं. नकुल मेहता (Nakuul Mehta) ने अपने बेटे की पहली तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी है. Also Read - Nakuul Mehta Wife Jankee Parekh Baby Shower: जल्द पिता बनने वाले हैं टीवी एक्टर नकुल मेहता, पत्नी के लिए रखा स्पेशल बेबी शॉवर

सुपरहिट शो ‘इश्कबाज’ (Ishqbaaaz) में नजर आ चुके स्टार नकुल मेहता (Nakuul Mehta) ने लॉकडाउन के दौरान बताया था कि वो जल्द ही नए रिश्ते की तरफ बढ़ रहे हैं. ऐसे में अब उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस को बताया दिया है कि वो एक बेटे के पिता बन गए हैं. नकुल ने जो फोटो शेयर की है उसमें नकुल मेहता और उनकी पत्नी जानकी मेहता अपने बेटे का हाथ थामे नजर आ रहे हैं. Also Read - ‘इश्कबाज़’ एक्टर नकुल मेहता पिता बनने को तैयार, पत्नी ने बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए कहा- लॉकडाउन बोरिंग नहीं था

गौरतलब है कि एक शानदार वीडियो के जरिए नकुल मेहता ने ये खुशखबरी अपने फैंस के साथ साझा की थी. नकुल मेहता (Nakuul Mehta) की इस तस्वीर पर ना केवल उनके फैंस बल्कि टीवी के कई सारे सितारों ने उन्हें ढ़ेर सारी बधाई दी है. इस लिस्ट में दिशा परमार, सुरभि चांदना, हिना खान, रित्विक धनजानी, नीति टेलर और अनीता हसनंदानी का नाम शामिल है. बता दें कि अनिता भी जल्द ही खुशखबरी सुनाने वाली हैं.