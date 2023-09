Shah Rukh Khan संग नाना पाटेकर के रिश्ते ALL IS Well? बोले 'मैंने तो पहले ही कहा था...'

नाना पाटेकर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘द वैक्सीन वार’ (The Vaccine War) को लेकर सुर्खियों में हैं. ऐसे में कुछ दिनों पहले नाना ने फिल्मों की कमाई को लेकर ऐसा बयान दिया था, जिससे सबको ये लगा था कि वो शाहरूख की पठान और जवान पर हमाल बोल रहे हैं. हालांकि हालिया सामने आइए उनके जवाब से लग रहा है कि वो शाहरुख खान को अपना दोस्त बता रहे हैं. नाना पाटेकर फिल्म द वैक्सीन वॉर को लेकर चर्चा में बने हुए है. इस मेडिकल थ्रिलर फिल्म में एक्टर लीड रोल प्ले कर रहे हैं. इस दौरान उन्होंने शाह रुख खान संग अपनी दुश्मनी की अफवाहों पर भी बात की नाना पाटेकर ने शाह रुख खान की तारीफ की और कहा कि वो एक शानदार अभिनेता हैं. आइए जानते हैं नाना पाटेकर ने इसपर क्या कुछ कहा है.

नाना पाटेकर ने ‘न्यूज18’ से बातचीत में हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में शाहरुख खान की एक फोटो दिखाई गई और उनसे किंग खान के बारे में कुछ बताने को कहा गया. इसके जवाब में नाना पाटेकर ने कहा कि वह बहुत शानदार एक्टर हैं. पहली फिल्म में उन्होंने मेरे साथ काम किया था. उनकी वो फिल्म थी ‘राजू बन गया जेंटलमैन’, हालांकि इस फिल्म से पहले उनकी और भी कुछ फिल्में रिलीज हो चुकी थीं. मैंने उसी दौरान ही शाहरुख खान से कहा था कि तू बहुत बड़ा स्टार बनेगा. ये मैंने पहली ही फिल्म में बोल दिया था.’

इसके बाद जब नाना से सवाल किया गया कि क्या अभी भी शाहरुख से मुलाकात होती है इसके जवाब में एक्टर ने कहा कि ‘जब भी मिलता है वैसे ही मिलता है जैसे पहले कभी मिला करते थे. हमारे बीच ऐसा कुछ गलत नहीं है वो मेरा अपना है, मेरा छोटा भाई है तो मुझे उससे किसी भी तरह की दिक्कत क्यों होगी’. बात अगर एक्टर की फिल्म वैक्सीन वॉर की करें तो यह फिल्म कोविड के दौरान बनाई गई को वैक्सीन पर आधारित है कि कैसे साइंटिस्ट और हेल्थ से जुड़े स्टाफ को इसे बनाने में दिक्कतों का झेलना पड़ता है.

Nana Patekar about SRK ❤️

I think he saw/heard that people from certain fanbases here used and twisted his comments about the recent movies to attack Jawan or Pathaan when he was talking about other films. pic.twitter.com/axaMRaMiOs

— Rashmi (@fictitiousera) September 27, 2023