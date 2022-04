Nana Patekar Film The Confession Motion Poster: बॉलीवुड में सबके चहेते ‘नाना’ यानी दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर (Nana Patekar) फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी हैं. जल्द ही ‘वेलकम’ (Welcome) के ‘उदय भाई’ बड़े पर्दे पर एक और दमदार भूमिका के साथ वापसी करने वाले हैं. काफी समय से फिल्मी पर्दे से दूर रहने वाले नाना पाटेकर आखिरी बार सुपरस्टार रजनीकांत (Rajinikanth) के साथ फिल्म ‘काला’ (KALA) में दिखाई दिए थे. बताया जा रहा है कि सालों बात नाना पाटेकर अपनी अगली सोशल थ्रिलर मूवी ‘द कन्फेशन’ (The Confession) में नजर आएंगे. इसमें वो मुख्य भूमिका में होंगे.Also Read - 'मैं बच्चा पैदा नहीं करना चाहती', TV एक्ट्रेस पारुल चौहान का खुलासा, पति चिराग ठक्कर ने सुना तो...

ट्विटर पर ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने एक मोशन पोस्टर वीडियो जारी कर नाना पाटेकर के अगली फिल्म का ऐलान किया. वीडियो में नाना पाटेकर की दमदार आवाज सुनी जा सकती हैं, मोशन पोस्टर के अंत में वो कोर्ट रूम में बैठे दिखाई देते हैं. मोशन पोस्टर में नाना पाटेकर कहते हैं, 'सच का चेहरा देख लिया मैंने, सच की आवाज भी सुन ली, सच जानकर भी कबूल नहीं मुझे, गर जान भी जाए वो कबूल है मुझे.' सोशल मीडिया पर जैसे ही ये मोशन पोस्टर सामने आया, नाना के फैंस खुशी से झूम उठे.

NANA PATEKAR IN ‘THE CONFESSION’… #NanaPatekar returns to the big screen after a gap, will essay principal role in social-thriller #TheConfession… Directed by #AnanthNarayanMahadevan… Produced by #NarendraHirawat, #PravinShah, #SagoonWagh, #AjayKapoor and #SubhashKale. pic.twitter.com/CjtuUCvySk

