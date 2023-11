Nana Patekar Video: सेल्फी लेने पहुंचे लड़के को नाना पाटेकर ने जड़ा थप्पड़, देखें Video

Nana Patekar Slaps: बॉलीवुड के सबसे दमदार एक्टरों में एक नाना पाटेकर आए दिन किसी ना किसी वजह से चर्चा में बने रहते हैं, जहां कुछ दिनों पहले वो अपने बेबाक बयान की वजह से छाए हुए थे वहीं अब उन्होंने फैन को थप्पड़ मार दिया है जिसका वीडियो हर तरफ छाया हुआ है. दरअसल फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर इन दिनों जर्नी फिल्म की शूटिंग के लिए वाराणसी में हैं. मंगलवार को दशाश्वमेध घाट के पास शूटिंग के दौरान का उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें नाना पाटेकर ने एक जोरदार थप्पड़ जड़कर सेल्फी ले रहे फैंस को भगा दिया. थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं.

सोशल मीडिया पर जो वीडियो ​वायरल हो रहा है, वह एक शूटिंग सेट का है. वीडियो में दिख रहा है कि नाना एक सीन की शूटिंग के लिए खड़े हुए हैं. तब ही एक फैन नाना के करीब आता है और सेल्फी लेने की कोशिश करता है. बस, यह देखकर नाना आग बबूला हो जाते हैं और फैन को थप्पड़ जड़ देते हैं. इस वीडियो के सामने आने के बाद लोग एक्टर की आलोचना कर रहे हैं. बता दें बनारस में नाना पाटेकर और एक्टर उत्कर्ष शर्मा फिल्म ‘जर्नी’ की शूटिंग कर रहे हैं, जिसका ऐलान हाल ही में अनिल शर्मा ने किया था.

Nana Patekar, during the shoot of a film in Varanasi, was caught on camera slapping a fan who attempted to take a selfie. The video went viral on social media, showing the actor gesturing the fan away after the incident. Patekar is currently filming for the movie “Journey.” pic.twitter.com/dckJ01EHME

— Tauseef Sheikh (@tauseefjourno) November 15, 2023