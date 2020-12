Nandita das mourns the Death of Odia Music Composer Shantanu Mohapatra- फिल्म निर्मात्री व अभिनेत्री नंदिता दास ने बुधवार को प्रसिद्ध संगीत निर्देशक शांतनु महापात्रा के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि यह बहुत अफसोस की बात है कि उनके जैसे अद्भुत कलाकार इस दुनिया से चले गए. अभिनेत्री ने अपने विचार व्यक्त करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया. Also Read - हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को अस्पताल से मिली छुट्टी, घर पर ऑक्सीजन सपोर्ट में रहेंगे

उन्होंने ट्वीट किया, “एक और बड़ी क्षति. हम दोनों एक ही शहर बारीपदा से हैं. गायन, कहानियों और गर्मजोशी भरी कई शाम उनके संग बीतीं. देश के अद्भुत कलाकार बिन बताए दुनिया छोड़कर चले गए. संगीत निर्देशक शांतनु महापात्र अब नहीं रहे.” Also Read - जम्मू-कश्मीर की जनता की आकांक्षाएं पूरी करने में रेलवे परियोजनाओं का अहम योगदान: गोयल

Another great loss. We came from the same town, Baripada. So many evenings of singing, stories and warmth. Pity, amazing artists in diff parts of the country go unnoticed by the rest of the country…world. Music director Shantanu Mohapatra no more https://t.co/Yg2uYzjVGI Also Read - यूथ ऑफ पंजाब मुहिम के तहत सभी जिलों में मुफ्त बांटी जाएंगी स्पोर्ट्स किटें

— Nandita Das (@nanditadas) December 30, 2020