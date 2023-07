Video: इंफोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति को करीना नहीं आई पसंद, कहा 'फैंस के साथ किया था'

Narayana Murthy On Kareena Kapoor: बॉलीवुड की बेबो यानी करीना कपूर खान इन दिनों अपनी फैमिली के साथ लंदन में है. और सोशल मीडिया पर लगातार तस्वीरें और वीडियोज शेयर कर रही है. दरअसल इंफोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह बॉलीवुड की ‘बेबो’ करीना कपूर को लेकर बात करते नजर आ रहे हैं. IIT-कानपुर में एक प्रोग्राम के दौरान नारायण मूर्ति ने एक्ट्रेस का उनके फैंस के प्रति जो व्यवहार है उस पर बात की है और उनकी ये बात सुनकर आप हैरान हो जाएंगे.

इस वीडियो में नारायण मूर्ति, करीना कपूर की आलोचना करते हुए दिखाई दे रहे हैं. इस वीडियो में जो किस्सा उन्होंने बताया है वह करीना कपूर से जुड़ा है, जिसमें वह कहते है कि करीना कपूर ने फ्लाइट में अपने फैंस को अनदेखा कर दिया था. नारायण मूर्ति ने कहा, ‘एक दिन मैं लंदन से आ रहा था और मेरे बगल वाली सीट पर करीना कपूर बैठी थीं. इतने सारे लोग उनके पास आए और उन्हें हैलो-हैलो कहने लगे, लेकिन करीना कपूर ने अपने फैंस को इग्नोर कर दिया. ये देखकर मैं चौंक गया था. मेरे जो भी आया मैंने उसे बात की उसे अच्छे से मिला, वो भी तो बस करीना से मिलना चाहते थे.’

हालांकि इसी बीच उनकी पत्नी सुधा उन्हे चुप करने और बात को बदलने के लिए जोर देती हैं. वह कहती हैं कि दुनिया में उनको लाखें चाहने वाले हैं, हो सकता है सब से मिलते मिलते थक गई हों। ये इतनी बड़ी बात नहीं है. नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति कहती हैं कि हो सकता है आपके हजारों फैंस हो, लेकिन वह एक एक्ट्रेस है उनको चाहने वाले मिलियन में होंगे. इस पर नारायण मूर्ति कहते हैं कि मैं चाहता हूं आप सबसे स्न्नेह से मिले, जब कोई आप को स्न्नेह देता है तो आपको उसका सम्मान करना चाहिए बस इतनी सी बात है.