Naseeruddin Shah : पाकिस्तान को लेकर नसीरुद्दीन शाह ने दिया था ऐसा बयान, विवाद होने पर मांगी माफी

Naseeruddin Shah Apologises : बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर नसीरुद्दीन शाह को अपने एक बयान के लिए माफी मांगनी पड़ी है. हाल ही में उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि सिंधी भाषा अब पाकिस्तान में नहीं बोली जाती. अब बीते गुरुवार नसीरुद्दीन शाह को अपने बयान के लिए उस समय माफी मांगनी पड़ी, जब पाकिस्तान के कई सिंधी भाषी एक्टर्स और सिंधी स्पीकर्स ने उनके बयान की आलोचना की. नसीरुद्दीन की माफी पर अब पाकिस्तानी एक्टर का रिएक्शन काफी वायरल हो रहा है. नसीरुद्दीन शाह ने अपने फेसबुक पर एक आधिकारिक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे सिंधी और मराठी भाषाओं पर उनके बयान ने बिना वजह विवाद को जन्म दे दिया है.

पाकिस्तानी एक्टर अदनान ने नसीरुद्दीन के स्टेटमेंट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. वो पहले भी पाकिस्तानियों को लेकर गलत बयानी के लिए बॉलीवुड फिल्मों और एक्टर्स की आलोचना कर चुके हैं. उन्होंने सिद्धार्थ मल्होत्रा-स्टारर फिल्म ‘मिशन मजनू’ को बेकार और फैक्ट के आधार पर गलत फिल्म बताया था. हालांकि भारत में नसीरुद्दीन की काफी तारीफ हो रही है. उनके बयान को कई लोगों ने सपोर्ट भी किया है. एक्टर ने ट्विटर पर नसीरुद्दीन की माफी वाले पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा कि गलती के लिए माफी मांगना वास्तव में एक व्यक्ति के चरित्र और बुद्धि को दर्शाता है.