Naseeruddin Shah On First Marriage: 19 साल की उम्र में नसीरुद्दीन शाह ने की थी पहली शादी, खुद को बताया 'बुरा पति और और जिम्मेदार पिता'

Naseeruddin Shah On First Marriage: नसीरुद्दीन शाह 19 साल के थे जब उन्होंने अपनी पहली पत्नी परवीन से शादी की, जो उनसे 15 साल बड़ी थीं और उन्होंने इसपर अब जाकर बातें की हैं.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/entertainment-hindi/naseeruddin-shah-on-first-marriage-called-herself-an-immature-husband-and-father-neglected-my-duty-it-still-haunts-me-8479590/ Copy

Naseeruddin Shah On First Marriage: नसीरुद्दीन शाह और रत्ना पाठक शाह की जोड़ी को लोग बहुत पसंद करते हैं. जहां रत्ना की ये पहली शादी थी वहीं 1982 में रत्ना से शादी करने से कई साल पहले, नसीरुद्दीन की पहली शादी परवीन मुराद उर्फ़ मनारा सिकरी (अभिनेत्री सुरेखा सिकरी की बहन) के साथ हुई थी, जो बहुत मुश्किलों भरी रही थी. परवीन से उनकी एक बेटी भी थी, जिसका नाम हीबा है. अपनी आत्मकथा ‘एंड देन वन डे’ में, इस अनुभवी अभिनेता ने उस दौर को बहुत ईमानदारी से याद किया है और खुद पर कई सारे सवाल उठाए हैं. आइए जानते हैं उन्होंने इसे लेकर क्या कुछ कहा है.

34 साल की परवीन से 19 साल के नसीर को हुआ प्यार

नसीरुद्दीन शाह ने अपनी आत्मकथा ‘एंड देन वन डे’ में माना है कि अपनी जवानी के शुरुआती दिनों में वे भावनात्मक रूप से अपरिपक्व पति और ऐसे पिता थे जो अपनी बेटी के लिए मौजूद नहीं रहते थे. नसीर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और वो 19 साल के थे. जहां उनके परिवार वाले एक्टिंग में उनके करियर बनाने के फैसले के सख्त खिलाफ थे, वहीं उन्हें उसी यूनिवर्सिटी की 34 साल की मेडिकल इंटर्न परवीन मुराद का पूरा साथ मिला. नसीरुद्दीन को उनसे गहरा प्यार हो गया, जबकि दोनों की उम्र में 15 साल का अंतर था, और आखिरकार दोनों ने शादी कर ली थी.

परवीन तलाकशुदा थीं और उनके दो बच्चे थे

हालांकि, उम्र का फ़र्क़ उनकी सबसे बड़ी चुनौती नहीं थी. दोनों परिवारों ने अलग-अलग वजहों से इस शादी का विरोध किया. नसीर के परिवार को इसलिए ऐतराज़ था क्योंकि परवीन तलाकशुदा थीं और उनके दो बच्चे थे, जबकि परवीन के परिवार को डर था कि यह युवा एक्टर आगे चलकर अपना मन बदल सकता है और उन्हें भरोसा दिलाने के लिए नसीर तलाक की स्थिति में एलिमनी (गुज़ारा-भत्ता) देने को भी राज़ी हो गए, लेकिन उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि यह शादी जल्द ही टूटने लगेगी.

शादी के नाकाम रहने की पूरी ज़िम्मेदारी ली है

शादी के एक साल के अंदर ही परवीन ने उनकी बेटी हीबा को जन्म दिया और बच्चे के आने से वे दोनों एक-दूसरे के करीब आने के बजाय, उनके बीच भावनात्मक दूरी और बढ़ गई. नसीर ने अपनी आत्मकथा में अपनी शादी के नाकाम रहने की पूरी ज़िम्मेदारी ली है. एक्टर ने लिखा ‘प्रेग्नेंसी के दौरान परवीन का मिज़ाज बहुत बदलने लगा था और उनके अंदर जो चमत्कार हो रहा था, उसे मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था और मुझसे क्या उम्मीद की जा रही थी इस बारे में भी मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था जिससे हालात और बिगड़ गए. नतीजा यह हुआ कि हमारे बीच कई बार गंभीर बहसें हुईं, जिनमें हमेशा मेरी ही हार होती थी.’

सेक्स न करने की शर्त को संभालना भी मेरे लिए आसान नहीं था

21 साल की उम्र के अपने दौर को याद करते हुए, एक्टर मानते हैं कि वे पूरी तरह से खुद में ही खोए रहते थे और अपनी पत्नी को भावनात्मक सहारा देने में असमर्थ थे. एक्टने ने लिखा है ‘मैं उसे अच्छा महसूस कराने में ज़रा भी मदद नहीं कर पा रहा था. सेक्स न करने की शर्त को संभालना भी मेरे लिए आसान नहीं था मेरा ध्यान पहले ही भटकने लगा था और ‘R’ पर टिकने लगा था सेकंड ईयर का एक काफ़ी हैंडसम स्टूडेंट, जिसने NSD के नाटक ‘द थ्रीपेनी ओपेरा’ में एक वेश्या का रोल किया था और तभी से मुझे पसंद आ गया था’.

बच्चे से चिढ़ होने लगी और उसे नज़रअंदाज़ किया

नसीर ने आगे कहा कि ‘धीरे-धीरे मुझे उस बच्चे से चिढ़ होने लगी जो मेरे और उस अकेली औरत के बीच आ रहा था जिसने मुझे कभी ध्यान दिया था और जब आखिरकार वह बच्चा पैदा हुआ, तो मैंने उसे जो नज़रअंदाज़ किया, उसके लिए इतने दशकों बाद भी मुझे बहुत शर्म आती है. प्रोफेशनल एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने का उत्साह इतना ज़्यादा था कि मुझे उसकी कमी बिल्कुल महसूस नहीं हुई. मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि नवजात बच्चे की देखभाल के लिए क्या करना पड़ता है और जब जोड़े के बीच बातचीत बंद हो गई, तो उनकी शादी सबसे बुरे दौर में पहुंच गई. यह जानकर दुख हुआ कि अब मैं परवीन की ज़िंदगी में सबसे अहम व्यक्ति नहीं रहा है.’