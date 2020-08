हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता ने सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद छिड़ी बहस को बचकाना बताया. अपनी अपकमिंग फिल्म Companion के बारे में बात करते हुए नसीर ने कहा कि सुशांत जहां भी है उसे शांति से रहने दें. अनुपमा चोपड़ा को दिए एक इंटरव्यू में नसीरुद्दीन ने नेपोटिज्म पर छिड़ी पर कहा कि इस तरह की बहस एक बचकाना मोड़ लेती जा रही है. Also Read - कंगना रनौत के घर के पास फायरिंग की आवाज, बढ़ाई गई पुलिस की गश्त

एक्टर ने कहा कि हम अपने गंदे लंगोट सबके सामने क्यों धो रहे हैं. कुछ अभिनेता पोस्टर में जगह नहीं मिल पाने की शिकायत कर रहे हैं. अगर हर कोई ऐसे ही शिकायत कर ता रहा तो फिल्म इंडस्ट्री इस धरती पर सबसे बुरी जगह बन जाएगी. मेरी सबसे प्रार्थना है सुशांत को अकेले छोड़ दें.

बता दें, हाल में ऐक्टर दीपक डोबरियाल ने फिल्मों के पोस्टर पर जगह न मिलने की शिकायत की थी. नसीर ने कंगना रनौत के बारे में भी बात करते हुए कहा कि वे लगातार फिल्ममेकर और स्टार्स किड पर निशाना साध रही हैं. यहां तक की तापसी पन्नू और स्वरा भास्कर को भी उन्होंने बी ग्रेड एक्ट्रेस बता दिया था.

