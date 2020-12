Naseeruddin Shah on why Ramprasad Ki Tehrvi should be seen in theatres read detail- मशहूर अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने कॉमेडी फिल्म ‘रामप्रसाद की तेहरवीं’ के जरिये वापसी की है. इसके अलावा इस फिल्म से अभिनेत्री सीमा पाहवा ने निर्देशन में कदम रखा है. दिग्गज अभिनेता का कहना है कि यह एक महत्वपूर्ण फिल्म है जो वास्तविकता को चित्रित करती है. शाह ने कहा, “मेरा मानना है कि महत्वपूर्ण फिल्म वो होती है जो अपनी दुनिया, अपने जमाने की सच्ची तस्वीरें खींचे और ये वैसी ही फिल्म है. Also Read - BJP सांसद मनोज तिवारी के घर आई नन्हीं परी, लॉकडाउन में की थी दूसरी शादी

सीमा ने अपने जीवन में कई फिल्मों के उदाहरण देखे हैं और आपको इस फिल्म में उनका सार देखने को मिलेगा. इस फिल्म में परिवार में एक मौत होने के बाद पैदा हुई स्थिति में पूरे परिवार के बीच अजीब बातें होती हैं."

अभिनेता ने आगे कहा, "एक अजीब सा माहौल हो गया है, जहां लोग जानते ही नहीं है कि उन्हें हंसना चाहिए या रोना चाहिए. इसी को शामिल करते हुए यह उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर की कहानी है. यह फिल्म निश्चित रूप से आप पर एक प्रभाव छोड़ेगी."

फिल्म 1 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इसे लेकर शाह ने कहा, “आपको इस फिल्म को सिनेमाघरों में जरूर देखना चाहिए क्योंकि जिंदगी की तरह यह फिल्म भी मजेदार, दुखद और खुशहाल है. इस फिल्म में कॉमेडी और त्रासदी दोनों देखने को मिलती हैं. “