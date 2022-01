Bollywood Actors and Actress Who Worked In Pakistani Films: बॉलीवुड सेलेब्स ने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है. हिंदी सिनेमा की पहचान हर देश में हैं. अक्सर दूसरे देशों के अभिनेता और अभिनेत्रियां भारत में आकर काम भी करते हैं. हमने देखा है कि पाकिस्तान के कई आर्टिस्ट्स ने बॉलीवुड में काम करके अपना नाम बनाया है. फवाद खान, अली जफर जैसे कई स्टार्स इंडिया में आकर काम कर चुके हैं. यहां उन्हें दौलत और शोहरत दोनों मिली है. मगर क्या आपको पता है ऐसे कौन से इंडियन फिल्म स्टार्स हैं जिन्होंने पाकिस्तानी फिल्मों में काम किया और करोड़ों कमाए? हम आज आपको अभिनय जगत से जुड़े कुछ इंडियन सेलेब्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने पाकिस्तान में भी अपने टैलेंट का झंडा गाड़ा है और खूब कमाई की है.Also Read - सेना को वर्दी में देखकर गर्व से फूल जाता है सीना, Akshay Kumar...Vicky Kaushal...Adivi ने दिखाया देशभक्ति का जज्बा

ओम पुरी

बॉलीवुड के दिग्गज और मशहूर अभिनेता ओम पुरी का नाम इस लिस्ट में सबसे पहले आता है. उन्होंने कई पाकिस्तानी फिल्मों में काम किया है. साल 2016 में रिलीज हुई फिल्म एक्टर इन लॉ उनमें से एक रही हैं. ओम पुरी के अभिनय की पूरी दुनिया दीवानी रही है.

नसीरुद्दीन शाह

हिंदी सिनेमा जगत के मंझे हुए अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने भी पाकिस्तानी फिल्मों में अपना जलवा दिखाया है. उन्होंने फवाद खान के साथ फिल्म खुदा में काम किया था. इसके अलावा वो पाकिस्तानी फिल्म जिंदा भाग का भी हिस्सा रहे थे.

नेहा धूपिया

साल 2002 की फेमिना मिस इंडिया का ताज अपने नाम कर चुकी एक्ट्रेस नेहा धूपिया ने प्यार न करना नाम की फिल्म में एक आइटम सॉन्ग किया था. इस स्पेशल प्रजेंस के लिए उन्होंने मोटी रकम चार्ज की थी.

श्वेता तिवारी

छोटे पर्दे की मशहूर अदाकारा श्वेता तिवारी भी इस फेहरिस्त में शामिल है. उन्होंने साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म सल्तनत में काम किया था. फिल्म में श्वेता के किरदार की खूब तारीफ हुई थी.

किरण खेर

बॉलीवुड की वेटेरन एक्ट्रेस किरण खेर की अदाकारी एक वक़्त में खूब हिट रही है. वो पाकिस्तानी फिल्म खामोश पानी में नज़र आई थीं.

विनोद खन्ना

अपने ज़माने के फेवरेट एक्टर विनोद खन्ना ने पाकिस्तान की गॉडफादर नाम की फिल्म में लीड रोल किया था. इस फिल्म में उनके अभिनय और उनके किरदार के खूब चर्चे भी रहे थे.

जॉनी लीवर

बी टाउन के दिग्गज अभिनेता और कॉमेडियन जॉनी लीवर का जलवा हर किसी ने देखा है. उन्होंने पाकिस्तानी फिल्म लव में गुम में काम किया था.

गुलशन ग्रोवर

बॉलीवुड के ‘बैडमैन’ कहे जाने वाले एक्टर गुलशन ग्रोवर ने एक पाकिस्तानी फिल्म में विलेन का रोल किया था. उनके नेगेटिव किरदारों ने खूब सुर्खियां बटोरी हैं.