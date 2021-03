Natasa Stankovic-Hardik Pandya Shake A Leg With Son Agastya In Adorable Dance Video: नताशा स्टेनकोविक (Natasa Stankovic) हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) क्रिकेट में इस वक्त कमाल की जोड़ी मानी जाती है. दोनों साथ में जमकर फोटो और वीडियो शेयर करते रहते हैं. (Natasa Stankovic) अपने इंस्टाग्राम एकाउंट पर लगातार फोटो और वीडियो शेयर करते हैं. हाल ही में नताशा (Natasa Stankovic) ने अपने बेटे अगस्त्य (Agastya Pandya) और पति हार्दिक पांड्या के साथ एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह Don’t Rush चैलेंज पर थिरकते हुए नजर आ रही हैं. Also Read - India vs England, 3rd ODI: 'निर्णायक मुकाबले' में Virat Kohli ने हासिल किया ये खास मुकाम

नताशा (Natasa Stankovic) और हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) का यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है. खास बात ये है कि इस वीडियो में अगस्त्य (Agastya Pandya) भी जमकर नाच रहे हैं अपने पिता की गोदी में. बता दें कि इस वक्त हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) पुणे में भारत और इंग्लैंड के मैच में खेल रहे हैं औऱ यहां पर उनके साथ उनका परिवार भी है. Also Read - India vs England, 3rd ODI: भारतीय टीम में T Natarajan को मौका, जानिए इंग्लैंड की Playing XI

View this post on Instagram A post shared by Nataša Stanković✨ (@natasastankovic__)

नताशा स्तांकोविक (Natasa Stankovic) अक्सर अपने पति और बेटे के साथ जमकर वीडियो औऱ फोटो शेयर करती रहती हैं जिसे लोग खुब पसंद करते हैं. बता दें कि हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) पिछले साल ही एक बेटे के पिता बने थे और उन्होंने लॉकाडाउन में ही नताशा स्तांकोविक (Natasa Stankovic) के साथ शआदी रचाई थी.