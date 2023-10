National Cinema Day 2023: नेशनल सिनेमा डे पर भारी छूट, बस 99 रुपये में देखें जवान

National Cinema Day 2023: नेशनल सिनेमा डे को पिछले साल बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट किया गया था और इस खास दिन पर मल्टीप्लेक्स एसोसियेशन ऑफ इंडिया को ऑडियंस का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. साल 2022 में ये खास दिन पहली बार सेलिब्रेट किया गया था. वहीं, इस साल फिर से मल्टीप्लेक्स एसोसियेशन ऑफ इंडिया नेशनल सिनेमा डे के दिन को खास बनाने जा रहा है. इस दिन पूरे देश के दर्शकों को सिनेमाघरों में बेहद छूट मिलने वाली है. मल्टीप्लेक्स एसोसियेशन ऑफ इंडिया, मूवी लवर्स के लिए बहुत ऐसे स्पेशल ऑफर देने वाले हैं जिससे ऑडियंस जेब पर बिना बोझ डाले लोग अपनी पसंद की फिल्में देख पाएंगे तो आइए जानते हैं स्पेशल ऑफर से जुड़ी सभी डिटेल्स के बारे में

पूरे देशभर में नेशनल सिनेमा डे, 13 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाएगा. जिसमें इस साल की सभी छोटी-बड़ी हिट फिल्मों की सफलता का जश्न मनाया जाएगा और इस खास अवसर पर सभी उम्र के लोगों को इनवाइट किया गया है. जहां आपको कई तरह के ऑफर्स भी मिलेंगे. इस दिन आपको अपनी फेवरेट मूवी देखने के लिए दाम की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी फिल्म को देखने के लिए 100 रुपये से भी कम खर्च करने होंगे. नेशनल सिनेमा डे में शामिल होने वाले सभी मल्टीप्लेक्स और सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में फिल्मों के टिकट के दाम महज 99 रुपये होंगे. इसके साथ खाने-पीने की चीजों पर भी छूट दी जाएगी.

#NationalCinemaDay par aap sab ke liye ek bahut khaas tohfaa, only for the love of cinema! Iss 13th October, jaiye aur dekhiye Jawan at just Rs. 99!

October 12, 2023