National Film Awards 2022: मनोरंजन जगत के सम्मानित पुरस्कारों में से एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा आज यानी 22 जुलाई शाम 4 बजे की जाएगी. इस बार के 68वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड के विजेताओं की लिस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा जारी की जाएगी. हर साल की तरह इस वर्ष भी कई फिल्में, अभिनेता और अभिनेत्रियां ‘नेशनल फिल्म अवॉर्ड’ के लिए प्रबल दावेदारों में शामिल हैं. अवॉर्ड विनर्स के नामों का ऐलान पीआईबी के सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाइव की जाएगी.Also Read - 'Liger' ट्रेलर लॉन्च में घर की चप्पल पहनकर आए विजय देवरकोंडा, रणवीर ने पकड़ा लिया अपना माथा'- Video

अवॉर्ड के नॉमिनेशन की बात करें तो इमसें सर्वश्रेष्ठ बंगाली फिल्म, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म सहित कन्नड़, मराठी, मणिपुरी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगू, छत्तीसगढ़ी, हरियाणवी, खासी, मिसिंग, पनिया, तुलु भाषा की सर्वश्रेष्ठ फिल्में शामिल होंगी. 67वें फिल्म पुरस्कार में बेस्ट अक्टर का अवॉर्ड मनोज वाजपेयी को फिल्म ‘भोसले’ के लिए दिया गया था. इसके साथ यही अवॉर्ड साउथ के सुपरस्टार एक्टर धनुष को फिल्म ‘असुरन’ के लिए दिया गया था. पिछले अवॉर्ड में बेस्ट हिंदी फिल्म का अवॉर्ड सुशांत सिंह राजपूत और श्रद्धा कपूर की फिल्म ‘छिछोरे’ को मिला था. Also Read - आश्रम के बाद बाबा निराला की 'सोनिया' पर चढ़ा है बोल्डनेस का बुखार, तस्वीरों ने तड़पा दिए दिल

📡LIVE at 4 PM📡

Announcement of 68th National Film Awards at National Media Centre, New Delhi

🗓️: 22 July, 2022

Watch on #PIB‘s📺

Facebook: https://t.co/ykJcYlNrjj

YouTube: https://t.co/SbnbAOotdw

— PIB India (@PIB_India) July 21, 2022