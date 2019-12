नई दिल्ली: अभिनेत्री सुरेखा सीकरी सोमवार को नेशनल फिल्म अवॉर्ड स्वीकार करने के लिए व्हीलचेयर पर आईं. दर्शकों ने खड़े होकर और तालियों की गड़गड़हाट के साथ उनका स्वागत किया. सुरेखा सीकरी को फिल्म ‘बधाई हो’ में शानदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का अवॉर्ड दिया गया. उनके मंच पर पहुंचते ही तालियां बजनी शुरू हो गईं और तब तक बजती रहीं जब तक उन्होंने अवॉर्ड अपने हाथों में नहीं ले लिया.

The film is a judicious mix of intrigue and creativity. #NationalFilmAwards pic.twitter.com/IyWXZ6AaBg

Award for Best Hindi Film (Feature Films Section) goes to #Andhadhun

कुछ महीने पहले जब इस अवॉर्ड की घोषणा की गई थी, तब सुरेखा सीकरी ने फिल्म के लेखक का शुक्रिया अदा किया था. सुरेखा ने आईएएनएस से कहा था, “मैं इसे लेकर सच में उत्साहित महसूस कर रही हूं. इससे मुझे काफी खुशी मिली है. मैं फिल्म के लेखकों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी. उन्होंने वास्तव में बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखी. इसके साथ ही मैं अमित शर्मा का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, जिन्होंने फिल्म का निर्देशन किया.”

Best Actor (Feature Films Section) goes to @ayushmannk for #Andhadhun for his powerful execution of a complex role of ‘now blind & now not blind’ character.#NationalFilmAwards pic.twitter.com/dIQXYgKVKe

— PIB India (@PIB_India) December 23, 2019