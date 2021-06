Nattu kaka Of Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Is Battling With Cancer: ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ (Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah) करीब 12 सालों से दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है और लोग इस शो पर जमकर प्यार लुटाते हैं और इसके सारे कलाकार घर-घर में बेहद मशहूर हैं. शो में नट्टू काका का किरदार निभाने वाले एक्टर घनश्याम नायक (Ghanshyam Nayak) शो के सबसे मजेदार पात्रों में से एक है. हालांकि नट्टू काका कोरोना की वजह से काफी लंबे समय से शो ये गायब हैं, इसके साथ ही वो कैंसर के साथ भी अपनी जंग लड़ रहे हैं. Also Read - Taarak Mehta के जेठालाल की 'कश्मीरी बीवी' के हुस्न से जल जाएंगी बबिता जी और दयाबेन, सलमान खान से पंगा...Photos

नट्टू काका का रोल निभाने वाले घनश्याम नायक (Ghanshyam Nayak) के फैंस को लेकर एक बुरी खबर सामने आई है. मीडिया में आई खबरों के अनुसार वह कैंसर से जूझ रहे हैं और उनका इलाज भी चल रहा है. खबरों की मानें तो अप्रैल महीने में उनके गले में कुछ स्पॉट्स पाए गए थे. इसके बाद घनश्याम की कीमोथेरेपी भी चल रही है.



अपने इलाज को लेकर घनश्याम नायक (Ghanshyam Nayak) ने कहा कि ‘मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूं, जैसे ही बाहर का माहौल अच्छा होगा और मुंबई में ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ की शूटिंग शुरू की जाएगी, वह वापसी करेंगे.’ बता दें कि धनश्याम (Ghanshyam Nayak) के बेटे ने एक इंटरव्यू में कहा कि, ‘सितंबर में मेरे पिता की सर्जरी हुई थी और इसी अप्रैल में गले की पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी स्कैनिंग करवाई गई है इलाज करवाने के बाद वो बेहतर हैं.’

बता दें, हाल ही में धनश्याम को लेकर एक अफवाह उड़ी थी कि वह आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं. इस पर धनश्याम ने कहा था कि ये सब महज अफवाह है और वो इस दौरान अपने परिवार के साथ अच्छा वक्त बिता रहे हैं. साथ ही अपनी एक्टिंग पर बात करते हुए कहा था कि, ‘ वह अपनी आखिरी सांस तक काम करते रहना चाहते हैं और मेकअप में आखिरी सांस लेना चाहते हैं.’