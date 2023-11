Bigg Boss 17: शो से बाहर आए नावेद सोल ने बताया क्या ईशा-समर्थ फिजिकल हुए थे?

Bigg Boss 17: शो से बाहर आकर नावेद ने कुछ इंटरव्यू दिए हैं जिसमें उन्होंने समर्थ और ईशा के वायरल हुए आपत्तिजनक क्लिप पर भी अपनी बात रखी है. नावेद ने कहा- ‘अभिषेक बहुत ही अच्छी सोल के व्यक्ति हैं. वे बेहद ही ईमानदार हैं. शो में मेरे साथ उनकी कुछ खास ही बॉन्डिंग हो गई थी. जब मुझे शो से एलिमिनेट किया गया. उन्होंने मुझे बहुत प्यार से विदा किया. और मेरे गाल पर किस भी किया. सच कहूं तो मैं अभिषेक के साथ रिलेशनशिप में भी रहना चाहता था. मुझे ये भी लगता है कि अभिषेक के मन में भी मेरे लिए फ्रेंडशिप से ज्यादा कुछ था. वो हमेशा मुझे पैम्पर करता था. जब मैंने उसे ईशा के लिए इतना रोते हुए देखा तो मैं खुद हैरान हो गया था.

जब नावेद से पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि अभिषेक का ईशा के लिए प्यार सच्चा है? जवाब में नावेद ने कहा- हां, बिल्कुल. इसमें को दो राय नहीं है. आप खुद भी उन दोनों के कनेक्शन को फील करते हो. लेकिन मैं अभिषेक को मुनारा और खानजादी के साथ फलर्ट करते देख जेलस होता था. मैंने उसे कहा भी कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं और तुम्हें इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है. तुम आओ मुझे प्यार करो. बाकि सबको छोड़ दो. ये बात मैं अभिषेक को बार-बार रिमाइंड भी करवाता था.

Udaariyaan co-actor Lokesh Batta said that he is in touch with Isha’s parents

Her mother wasn’t aware of her relationship with Samarth. Isha’s mother and father are so upset that they want her out of the show. However, they’re bound by the contract…Her mother also revealed… pic.twitter.com/X57NZvqg0N

— #BiggBoss_Tak👁 (@BiggBoss_Tak) November 5, 2023