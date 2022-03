Navjot Singh Sidhu And Archana Puran Singh:पंजाब विधानसभा चुनाव में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया है. नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि पंजाब के लोगों ने जो फैसला किया है वह स्वीकार है. सिद्धू ने आम आदमी पार्टी को जीत की बधाई भी दी है. बता दें, नवजोत सिंह कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो के जज भी रह चुके हैं. साल 2019 में नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) के शो छोड़ने के बाद अर्चना ने उनकी गद्दी संभाली थी और लोग अक्सर इसे एक मजेदार जोक को तौर पर लेते हैं.Also Read - Navjot Singh Sidhu Election Result: कौन है जीवन ज्‍योति कौर जिन्‍होंने सिद्धू-मजेठिया को किया चित ? पैड-वुमेन के नाम से हैं मशहूर

लेकिन अब लेकिन अब पंजाब चुनाव 2022 में सिद्दू की हार देखकर लग रहा है कि वे जल्द ही शो में वापस कर सकते हैं. सोशल मीडिया पर फैंस का कुछ ऐसा ही कहना है. दरअसल, सिद्दू के हारते ही अर्चना पूरन सिंह और नवजोत सिंह पर मीम्स की बाढ़ आ गई. Also Read - अभिषेक बच्चन और चंकी पांडे से इंस्पायर्ड Akshay Kumar की 'बच्चन पांडे', एक्टर ने किया बेहद मजेदार खुलासा

Paltimar #Sidhu has got defeated by #AAP candidate. And it’s end of Sidhu’s political career. Now you will be able to see him in #KapilSharmaShow!

— KRK (@kamaalrkhan) March 10, 2022