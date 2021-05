Navjot Singh Sidhu Daughter Rabia Sidhu Hot And Bold Pictures Viral On Social Media: पूर्व क्रिकेटर, राजनेता और टेलिविजन जगत के चर्चित सेलेब नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) को कौन नहीं जानता है हर जगह उनके ही चर्चा होते हैं. हालांकि आज हम यहां पर उनकी नहीं बल्कि उनकी बेटी राबिया सिद्धू (Rabia Sidhu) की बात बता रहे हैं जिनकी तस्वीरें देखकर आप चक्कर खा सकते हैं, क्योंकि वो बेहद हॉट और खूबसूरत हैं. Also Read - कांग्रेस छोड़ आप में जाएंगे सिद्धू! सीएम अमरिंदर ने कही ये बात

पिछले कुछ दिनों से राबिया (Rabia Sidhu) के फोटोज सोशल मीडिया पर काफी शेयर किए जा रहे हैं. वहीं राबिया (Rabia Sidhu) भी खूबसूरती और बोल्डनेस में बॉलीवुड अभिनेत्रियों को टक्कर देती नजर आती हैं. Also Read - पंजाब सरकार के मंत्रिमंडल में वापस आएंगे नवजोत सिंह सिद्धू, मुलाकात के बाद बोले CM अमरिंदर- पूरा विश्वास है



अगर आप राबिया (Rabia Sidhu) का सोशल मीडिया देखेंगे तो आप के होश उड़ा जाएंगे और आप भी उनके दीवाने हो जाएंगे.राबिया की तस्वीरें ये साबित करती हैं कि वो फैशन में हर किसी को मात देती हैं.

राबिया सोशल मीडिया पर न सिर्फ अपने दोस्तों के साथ वालीं फोटोज शेयर करती हैं बल्कि साथ ही साथ वो अपने शानदार फोटोशूट्स भी शेयर करती रहती हैं.

पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की खूबसूरत बेटी राबिया सिद्धू इंटरनेट पर अपनी ग्लैमरस तस्वीरों से सभी का ध्यान आकर्षित करने में कामयाब रही हैं. बता दें कि राबिया सोशल मीडिया पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग रखती हैं.