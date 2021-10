The Kapil Sharma Show Judges Fees: दी कपिल शर्मा शो अक्सर चर्चा में रहता है. हर हफ्ते नई नई हस्तियां इस शो में आती हैं. काफी समय से यह कॉमेडी शो दर्शकों के दिलों पर राज कर रहा है. कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show) के हर किरदार पर लोग प्यार बरसाते हैं. शो में एक जज की कुर्सी भी है जिसपर इस समय अर्चना पूरन सिंह (Archana Puran Singh) विराजमान हैं मगर वहां उनसे पहले नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) बैठा करते थे. क्या आपको पता है वहां बैठकर महज़ ठहाके लगाने के लिए इन दिनों हस्तियों ने करोड़ों वसूला है.Also Read - Dance Plus 6 के कंटेस्टेंट का दर्द कर देगा इमोशनल, Punit J Pathak चुकाएंगे उनका कर्ज

Also Read - Punjab Congress Crisis: क्या सिद्धू वापस लेंगे इस्तीफा? 14 अक्टूबर को पार्टी के सीनियर नेताओं से मुलाकात- क्या बनेगी बात!

रिपोर्ट्स के मुताबिक यह कहा जा रहा था कि अर्चना पूरन सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के फीस (Navjot Singh Sidhu Fees) में ज़मीन आसमान का अंतर है. आप भी इनकी फीस सुनकर हैरान हो जाएंगे. रिपोर्ट्स के अनुसार अर्चना पूरन सिंह (Archana Puran Singh Fees) को जहां कपिल शर्मा शो के पूरे सीजन के लिए 2 करोड़ रुपये मिलता है वहीं सिद्धू पूरे सीजन के 25 करोड़ रुपये वसूलते थे. Also Read - India's Best Dancer में मलाइका अरोड़ा के इतने नजदीक आ गया कंटेस्टेंट, बढ़ गई धड़कनें एक्ट्रेस का हुआ बुरा हाल

कपिल शर्मा शो के हर एक्टर्स की फीस लाखों में हैं. बता दें कि कपिल के शो में सिद्धू की शायरी का बहुत बड़ा रोल हुआ करता था. सिद्धू के पास 4 गाड़ियां है जिसमें 13 लाख की टोयोटा लैंडक्रूजर, 11.50 लाख की टोयोटा कोरोला, 4.60 लाख की एंबेसडर और 13.40 लाख फोर्ड एंडेवर. दो रेजिडेंशियल मकानों के मालिक हैं सिद्धू, एक की कीमत 60 लाख और दूसरे की 70 लाख है.