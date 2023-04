सिद्धू मूसेवाला के घरवालों ने सहेज रखी हैं सिंगर की यादें, जीप के शीशे पर दिखे गोलियों के निशान- Video

Navjot Singh Sidhu Meets Sidhu Moosewala Family: कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू हाल ही में जेल से बाहर आए हैं औऱ आते ही उन्होंने सबसे पहले दिवंगत गायक सिद्धू मूसेवाला के घर पहुंचे, जहां पर वो सिंगर के परिवार से मिले. कांग्रेस नेता ने मूसेवाला के माता-पिता से पंजाब के मानसा जिले में स्थित उनके घर पर मुलाकात की और मूसेवाला के परिजनों से मिलने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. हालांकि इस दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने सोशल मीडिया पर एक बेहद भावुक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो मूसेवाला के घर का गर कोना दिखा रहे हैं जिसमें अब केवल मूसेवाला की यादें बसती हैं.

साल 1988 के ‘रोडरेज’ के मामले में नवजोत सिंह सिद्धू को 19 मई 2022 को एक साल की सजा सुनाई गई थी. सिद्धू के जेल जाने के 9 दिन बाद ही सिद्धू मूसेवाला की 29 मई को मानसा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. ऐसे में अब जब सिद्धू जेल से बाहर आए तो सबसे पहले उन्होंने सिंगर के घर जाकर उनके परिवार वालों से मुलाकात की है. सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मिलने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि मूसेवाला एक वैश्विक स्टार थे. इस दौरान उन्होंने जो वीडियो शेयर किया है उसमें सिद्धू मूसेवाले की यादें बसी हुई हैं, उनके पूरे घर के कोने-कोने में वो नजर आ रहे हैं.

सिद्धू मूसेवाला के परिवार ने अपने बेटे की हर एक छोटी चीज को संभाल कर रखा है फिर चाहे उनका एक पोस्ट ही क्यों ना हो और आप इस वीडियो में वो देख सकते हैं. इस वीडियो में सिद्धू मूसेवाला वो थार भी दिखी जिसमें उनकी हत्या की गई थी. इस थार गाड़ी के शीशों और बोनट पर पर अभी भी गोलियों के निशान हैं. सिद्धू ने इस दौरान कहा कि सिद्दू मूसेवाला मरने के बाद भी लोगों के दिल में जी रहा है.