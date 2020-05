Nawazuddin Siddiqui and Family Put Under Home Quarantine After Reaching Muzaffarnagar from Mumbai– बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दिकी मुंबई से उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना में स्थित अपने घर पर पहुंच चुके हैं और उन्हें उनके परिवार के साथ 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया है. अभिनेता व उनके परिवार के सदस्यों की मेडिकल स्क्रीनिंग की गई. सभी रिपोर्ट नेगेटिव आई हैं. Also Read - भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह को खुद पर हुआ गुमान, लटके-झटके दिखाकर कहा- 'हजारो लोगवा घुमे हमरा ही पीछे'

महाराष्ट्र सरकार से अनुमति पत्र लेने के बाद नवाजुद्दीन 15 मई को अपने घर पहुंचे हैं. यहां उन्हें अपने परिवार संग 25 मई तक क्वारंटाइन में रहने को कहा गया है.

मुंबई से बुढ़ाना नवाज अपनी खुद की गाड़ी से आए और इस सफर में उनके साथ उनकर मां, भाभी और भाई भी मौजूद रहे.

अभिनेता ने पत्रकारों को बताया कि अपने इस सफर के दौरान वह सड़क पर 25 जगह मेडिकल स्क्रीनिंग में से होकर गुजरे हैं.

बुढ़ाना पुलिस सर्कल के स्टेशन हाउस अफसर (एसएसओ) कुशलपाल सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों ने अभिनेता के घर का दौरा किया और उन्हें 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन में रहने को कहा.

(इनपुट एजेंसी)