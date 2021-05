Nawazuddin Siddiqui Birthday: बॉलीवुड की दुनिया में अपने अभिनय से लाखों दिलों पर राज करने वाले एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी (Nawazuddin Siddiqui) अब किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. करियर में एक लंबा संघर्ष करने के बाद नवाजुद्दीन ने धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री में अपना एक अलग मुकाम बना लिया है. आज हिंदी सिनेमा के मज़बूत स्तंभ नवाजुद्दीन सिद्दीकी (Happy Birthday Nawazuddin Siddiqui) का जन्मदिन है. 19th May 1974 को उत्तर प्रदेश के मुज़फ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गाँव बुढ़ाना में जन्मे नवाज़ुद्दीन की ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव आए मगर उनके सपनों के बीच में कोई नहीं आ सका. आज बर्थडे के खास मौके पर आइए जानते हैं नवाज की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ अहम और (Unknown Facts about Nawazuddin Siddiqui) अनसुनी बातों को. Also Read - Nawazuddin Siddiqui Net Worth 2021, Income, Cars, Assets: वक्त के साथ बदल गई नवाज़ की लाइफस्टाइल, आज है भौकाल

-हरिद्वार में गुरुकुल कंगरी विश्वविद्यालया से अपनी केमिस्ट्री में बीएससी की पढाई पूरी करने के बाद नवाज़ वडोदरा, गुजरात में एक कम्पनी में बतौर केमिस्ट काम करने लगे थे.

-साल 1996 में उन्होंने अपनी एक्टिंग की दुनिया को आबाद करने के लिए ‘नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा’ में दाखिला ले लिया.

-नवाज़ ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रख कर अपना जेब खर्च चलाने के लिए चौकीदारी भी की थी.

-साल 1999 में शूल फिल्म में वेटर और सरफरोश में मुखबिर के रोल से बॉलीवुड में कदम रखने वाले नवाज़ुद्दीन आज सिनेमा जगत के शान है.

-उन्होंने कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया था मगर उनके काम को पहचान बहुत वक़्त के बाद मिली. अनुराग कश्यप की गैंग्स ऑफ वासेपुर में फैज़ल खान के किरदार ने नवाज़ की ज़िंदगी को सुलझा दिया.

-इससे पहले नवाज़ ने संजय दत्त की फिल्म ‘मुन्ना भाई एमबीबीएस’ में चोर की भूमिका निभाई थी.

-‘पीपली लाइव’, ‘क‍हानी’, ‘गैंग्‍स ऑफ वासेपुर’, ‘द लंच बॉक्‍स’ जैसी फिल्‍मों से उन्होंने अपने आप को साबित किया था. नवाजुद्दीन की कुछ बेहतरीन फिल्‍में कहानी, बॉम्‍बे टॉकीज, किक, मांझी द माउंटेनमैन, रईस, मंटो, ठाकरे, और फोटोग्राफ हैं.

-फिल्‍म लंचबॉक्‍स के लिये बेस्‍ट सपोर्टिंग ऐक्‍टर के पुरस्‍कार के साथ ही फिल्‍म तलाश, कहानी, गैंग्‍स ऑफ वासेपुर और देख इंडियन सरकस के लिये उन्‍हें राष्‍ट्रीय पुरस्‍कार से सम्‍मानित किया जा चुका है.

-साल 2021 में नवाज़ का नेट वर्थ 13 मिलियन डॉलर है. इंडियन करेंसी में यह 96 करोड़ रुपए है. caknowledge.com की रिपोर्ट के अनुसार नवाजुद्दीन हर महीने 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमाते हैं. इस हिसाब से उनकी सालाना कमाई 12 करोड़ रुपए से अधिक है.

-वासेपुर के ‘फैजल खान’ को गाड़ियों का भी खूब शौक है. उनके पास Mercedes Benz, BMW और Audi जैसी लग्जरी और महंगी गाड़ियां भी हैं.