Nawazuddin Siddiqui’s Brother Shamas Nawab Siddiqui reaction on Aaliya Siddiqui Seeking For Divorce- अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी आलिया सिद्दीकी ने उन्हें तलाक का कानूनी नोटिस भेजकर गुजारा भत्ता और तलाक मांगा है. आलिया ने इल्ज़ाम लगाया कि दिक्कत कई सालों से हैं. इसके पीछे बुनियादी वजह नवाजुद्दीन और उनके भाई हैं. अब उन्‍होंने शादी को ख़त्म करने का फैसला किया है. एक वेबसाइट से बात करते हुए आलिया ने कहा कि उन्हें अकेलापन महसूस करवाया जाता था. Also Read - 'ससुराल सिमर ' फेम आशीष रॉय की मदद करेंगे हंसल मेहता, एक्टर ने मांगी थी मरने की दुआ

नवाज के भाई शमस की वजह से इस रिश्ते में दूरियां आई हैं. वहीं इस आरोप को बेबुनियाद ठहराते हुए नवाजुद्दीन के भाई ने कहा कि उन्हें तो चैनल देखकर पता चला कि ऐसी कोई बात है. नवाज भाई को नोटिस आया है इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं थी. Also Read - मौनी रॉय ने लाल रंग के लहंगे में बरपाया कहर, मोहब्बत का रंग चढ़ गया हो जैसे



बता दें, आलिया (अंजलि) के वकील अभय सहाय ने बताया कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान स्पीड पोस्ट की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण नवाजुद्दीन को यह नोटिस ई-मेल और व्हाट्सऐप के जरिए सात मई को भेजा गया.

उन्होंने बताया कि अभिनेता से अभी इस नोटिस पर जवाब मिलना बाकी है..

आलिया के वकील ने बताया ‘हमारी मुव्वकिल श्रीमति सिद्दीकी ने व्हाट्सऐप के जरिए भी नोटिस भेजा है.. हालांकि, नवाजुद्दीन से अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है.. नोटिस में गुजारा भत्ता और तलाक मांगा गया है..’’

नवाजुद्दीन और आलिया का निकाह 2009 में हुआ और उनके दो बच्चे हैं..

इससे पहले नवाजुद्दीन का निकाह शीबा से हुआ था और यह वैवाहिक संबंध बहुत कम समय तक चला.