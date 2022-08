Nawazuddin Siddiqui Haddi first look: नवाजुद्दीन स‍िद्दीकी (Nawazuddin Siddiqui) अपनी अपकमिंग फिल्म हड्डी (Haddi) को लेकर खासे चर्चा में है. इसी बीच में जी स्टूडियो के बैनर तले बनी इस फिल्म हड्डी से जुड़ा कमाल की लुक वायर हो रहा है. जी स्टूडियोज की ओर से इंस्टाग्राम पर इसका मोशल पोस्टर जारी हुआ है जिसे देखकर फैंस ने अपना सिर पकड़ लिया है. फिल्म का पोस्टर बेहद दमदार दिखता है, महाराजा कुर्सी पर बैठे नवाज के हाथ खून से सने हैं और उनकी कुर्सी के पास एक पैना हथियार रखा है. नवाजुद्दीन स‍िद्दीकी मेकर्स द्वारा जारी मोशन पोस्टर में नवाज का जो लुक सामने आया है, वैसा पहले कभी किसी ने नहीं देखा होगा. मोशन पोस्टर में नवाज एक फीमेल गेटअप में नजर आ रहे है, उन्होंने ग्रे कलर का शिमरी गाउन कैरी कर रखा है और उनके बाल खुले है और न्यूड मेकअप के साथ लाल लिपस्टिक लगाए वह काफी जचं रहे है.Also Read - Nikki Tamboli On Nepotism: बॉलीवुड में नेपोटिज्म पर निक्की तंबोली ने कही बड़ी बात, खुद को बताया 'लंबी रेस का घोड़ा'

निर्देशक अक्षत अजय शर्मा की आने वाली फिल्म 'हड्डी' दर्शकों के बीच एक्साइटमेंट का लेवल बढ़ा रही है. मेकर्स ने जबरदस्त तरीके से इस फिल्म की घोषणा करते हुए, इसका मोशन पोस्टर जारी कर दर्शकों को चौंका दिया है. फिल्म में मुख्य भूमिका में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के पहले मोशन पोस्टर में उन्हें कभी न देखे गए अवतार में दिखाया गया है. फिल्म से सामने आया नवाजुद्दीन का पहला लुक दर्शकों को काफी प्रभावित कर रहा है, फर्स्ट लुक में नवाजुद्दीन एक महिला के रूप में नजर आ रहे हैं. फर्स्ट लुक में उन्हें पहचानना नामुमकिन लग रहा है.

View this post on Instagram A post shared by Zee Studios (@zeestudiosofficial)

फिल्म हड्डी की पोशन पोस्टर में नवाजुद्दीन स‍िद्दीकी का लुक देखकर फैन्स का सिर चकरा गया है. लगातार फैन्स पोस्टर में मौजूद शख्स को पहचाने की कोशिश कर रहे है. सोशल मीडिया पर हड्डी का मोशन पोस्ट देखकर एक ने लिखा- अरे यार इसने सो माथा ही घूमा दिया, नवाज भाई वाह’. इसके साथ ही एक ने लिखा ‘ये अर्चना पूरन सिंह की तरह लग रहे हैं.’ रिपोर्ट्स की मानें तो यह फिल्म 2023 में रिलीज होगी.