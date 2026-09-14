'टेबल पर पड़े थे ब्लैंक चेक, 200 फिल्मों के मिले ऑफर!' 'फैज़ल खान' बनने के बाद जब नवाजुद्दीन के आगे बिछ गए थे मेकर्स

नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने याद किया कि कैसे 'गैंग्स ऑफ़ वासेपुर 2' ने उनके करियर को बदल दिया, जिससे उन्हें लगभग 200 स्क्रिप्ट और यहां तक कि ब्लैंक चेक भी मिले.

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Nawazuddin Siddiqui On Gangs of Wasseypur: ‘गैंग्स ऑफ़ वासेपुर 2’ ने नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी के करियर की दिशा बदल दी थी, जहां इससे पहले उन्होंने कई साल तक अच्छे रोल मिलने का इंतज़ार किया था. वहीं अनुराग कश्यप की 2012 की इस फ़िल्म ने न सिर्फ़ उन्हें पहली बार स्टार जैसा महसूस कराया, बल्कि उन्हें मिलने वाले ऑफ़र भी बदल दिए. हाल ही में एक इंटरव्यू में नवाज़ुद्दीन ने बताया कि फ़िल्म रिलीज़ होने के बाद उन्हें लगभग 200 स्क्रिप्ट मिली थीं. वहीं प्रोड्यूसर उन्हें ब्लैंक चेक तक देने और अपनी फ़ीस खुद तय करने के लिए कह रहे थे.

‘मुझे कम से कम 200 स्क्रिप्ट मिलीं’

नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि इस फ़िल्म के रिलीज़ होने के बाद उन्हें मिलने वाले ऑफ़र का तरीका ही बदल गया था. एक्टर ने बताया कि अनुराग कश्यप की 2012 की इस फ़िल्म के बाद उन्हें लगभग 200 स्क्रिप्ट मिलीं, और प्रोड्यूसर तो उनके टेबल पर ब्लैंक चेक तक रख देते थे और उनसे अपनी फ़ीस तय करने के लिए कहते थे. लोग कहते थे, ‘ये रही स्क्रिप्ट और ये रहा ब्लैंक चेक। आप जितनी चाहें उतनी रक़म लिख दें और हमें जो भी तारीखें उपलब्ध हों, वे दे दें.’

स्क्रिप्ट्स में से एक भी नहीं चुनी

नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने आगे कहा, ‘मैंने उन स्क्रिप्ट्स में से एक भी नहीं चुनी क्योंकि मुझे उनमें से कोई भी पसंद नहीं आई. मैंने तय किया कि मैं सही स्क्रिप्ट का इंतज़ार करूंगा। मुझे काम के लिए सालों तक इंतज़ार करने की आदत हो चुकी थी, इसलिए मैंने सोचा कि जल्दबाज़ी में कुछ साइन करने के बजाय मैं दो-तीन साल और इंतज़ार कर सकता. हालांकि, एक्टर ने बताया कि उन्हें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा और जल्द ही उन्हें काम मिलना शुरू हो गया.’

2012 में आई थी गैंग्स ऑफ़ वासेपुर 2

नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने अनुराग कश्यप की फ़िल्म ‘गैंग्स ऑफ़ वासेपुर 2’ में फ़ैज़ल खान का किरदार निभाया था. शुरुआत में एक बेफ़िक्र और बिना किसी मक़सद के जीने वाले इंसान के तौर पर दिखाए गए इस किरदार में, निजी नुकसान और धोखे का सामना करने के बाद धीरे-धीरे एक बेरहम गैंगस्टर में बदलने का बदलाव आता है और उनकी ज़बरदस्त एक्टिंग फ़िल्म की सबसे बड़ी खूबियों में से एक रही. 2012 में रिलीज़ हुई ‘गैंग्स ऑफ़ वासेपुर 2’ में खान और कुरैशी परिवारों के बीच दशकों से चली आ रही दुश्मनी की कहानी को आगे बढ़ाया गया था. इस फ़िल्म की कहानी, एक्टिंग और धनबाद में अपराध की असलियत दिखाने के अंदाज़ की काफ़ी तारीफ़ हुई थी.