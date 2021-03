Nawazuddin Siddiqui-Sunanda Sharma first Romantic Single Baarish Ki Jaaye Out Now: बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी (Nawazuddin Siddiqui) पहली बार किसी म्यूजिक वीडियो में नजर आए हैं और इस बार वो बेहद अलग अंदाज में दिखाई दे रहे हैं. नवाजुद्दीन सिद्दीकी (Nawazuddin Siddiqui) का पहला म्यूजिक वीडियो ‘बारिश की जाए’ (Baarish Ki Jaaye) आउट हो गया है और इसमें वो सुनंदा शर्मा (Sunanda Sharma) के साथ नजर आ रहे हैं. इस सॉन्ग को एक्ट्रेस और सिंगर सुनंदा शर्मा (Sunanda Sharma) ने गाया है और गाने को बी-प्राक ने क्रोन किया है. Also Read - नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी आलिया ने किया खुलासा- डिलीवरी के वक्त भी वो अपनी GF से बात कर रहे थे



म्यूजिक वीडियो में नवाजुद्दीन सिद्दीकी (Nawazuddin Siddiqui) पहली बार जमकर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं. इसकी कहानी सच्ची घटना पर आधारित है और इसे अरविंदर खैरा ने डायरेक्ट किया है. बता दें कि डायरेक्टर अरविंदर खैरा पंजाब में एक उम्दा निर्देशक के तौर पर जाने जाते हैं जिन्होंने “पछताओगे”, “फिहलाल”, “सोच”, “क्या बात है”, जैसे कई बेहतरीन म्यूजिक एल्बम डायरेक्ट किये हैं.