नई दिल्ली: अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनका पत्नी आलिया के बीच तलाक का ड्रामा अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है. आलिया ने नवाजुद्दीन से तलाक लेने का फैसला किया है. हाल ही में आलिया ने इल्ज़ाम लगाया कि दिक्कत कई सालों से हैं. इसके पीछे बुनियादी वजह नवाजुद्दीन और उनके भाई हैं. अब तलाक की खबरों के बीच आलिया के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की खबरें भी सामने आ रही हैं. हालांकि आलिया ने इन खबरों का खंडन किया है. बुधवार को उन्होंने ट्विटर पर अपने अफेयर की खबरों को लेकर सफाई दी थी. बता दें कि , कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि उनका पीयूष पांडे नाम के किसी व्यक्ति के साथ अफेयर चल रहा है.

To begin with let me clarify that I am not into "ANY RELATIONSHIP" with any MAN; and any media report which make such claims, are absolutely false.

It appears that some section of the media have manipulated with my photograph to make such ridiculous claims to divert attention.

— AaliyaSiddiqui2020 (@ASiddiqui2020) May 20, 2020