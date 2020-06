मुंबई: बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी के भाई शमास ने भतीजी के यौन उत्पीड़न के आरोपों पर चुप्पी तोड़ते हुए अपनी सफाई दी है. ‘टाइम्सऑफइंडियाडॉटकॉम’ के मुताबिक, शमास ने ईटी टाइम्स को बताया, , “वह हमारे भाई की बेटी है जो देहरादून में रहते हैं. वह नाबालिग उम्र में ही घर से भाग गई थी और एक लड़के से शादी कर ली थी. तब मेरे भाई ने संबंधित पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी.” शमास ने बताया कि मामला फिर हाईकोर्ट में भी गया था. Also Read - नवाजुद्दीन सिद्दीकी की भतीजी ने लगाया उनके भाई पर यौन उत्पीड़न का आरोप, कहा-चाचा ने मेरे साथ..

