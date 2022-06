Nawazuddin Siddiqui’s Role Was Cut From Hey Ram: बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी (Nawazuddin Siddiqui) आज के दौर के ऐसे अभिनेता माने जाते हैं जिन्होंने एक्टिंग के दम पर अपना नाम कमाया है. नवाज से कितना स्ट्रगल किया है ये तो जगजाहिर है, एक समय ऐसा भी था, जब वह फिल्मों में छोटे- मोटे रोल के लिए भी धक्के खाते थे. हाल ही में द कपिल शर्मा शो में जब कमल हासन अपनी फिल्म के प्रोमोशन के लिए आए तो उन्हें नवाज की एक क्लिप दिखाई गई, जिसमें नवाज को यह बात करते हुए देखा जा सकता है कि वह कमल हासन स्टारर फिल्म हे राम (2000) का हिस्सा थे लेकिन जब फिल्म पर्दे पर आई तो उनका किरदार काट दिया गया था.Also Read - Thank God: रकुल प्रीत संग बड़े पर्दे पर फिर इश्क लड़ाएंगे Ajay Devgn, क्या बार सिद्धार्थ मल्होत्रा अड़ाएंगे अपनी टांग?

कमल हासन 'द कपिल शर्मा शो' (The Kapil Sharma Show) में अपनी फिल्म 'विक्रम' का प्रचार करने आए, तो अभिनेता-फिल्म निर्माता को नवाज की एक क्लिप दिखाई गई, जिसमें नवाज को यह बात करते हुए देखा जा सकता है कि वह कमल हासन अभिनीत फिल्म हे राम (2000) का हिस्सा बनने के लिए कितने उत्साहित थे. वीडियो में, नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी को हे राम के प्रीमियर की अपनी याद को याद करते हुए देखा जा सकता है, जिसके लिए उन्होंने उत्साहपूर्वक अपने दोस्तों को आमंत्रित किया था.

हालांकि, उसी दिन, कमल ने उन्हें सूचित किया कि उनकी छोटी भूमिका को किसी मुद्दे के कारण फिल्म से पूरी तरह से काट दिया गया है. कमल ने नवाज से कहा, ‘नवाज, अपने दोस्तों को बोल दो की तुम्हारा रोल कट गया है.’ नवाज ने कहा कि जब उन्हें इस बारे में पता चला तो वह रो पड़े. जब कपिल शर्मा ने कमल हासन से इस घटना और नवाजुद्दीन की वर्तमान लोकप्रियता पर टिप्पणी करने के लिए कहा, तो अभिनेता-फिल्म निर्माता ने कहा, ‘ओह हां, मुझे पता है, मुझे उस पर गर्व है. वह हे राम के सहायक निर्देशक भी थे. वह तब भी एक शानदार अभिनेता थे, वो फुटेज की वजह से सीन कट हो गया. वह अब इसके बारे में कैजुअली बात कर रहे हैं, लेकिन उस दिन उनका दिल टूट गया था.’