Nawazuddin Siddiqui's wife Aaliya Siddiqui now don't want a divorce: नवाजुद्दीन सिद्दीकी (Nawazuddin Siddiqui) की पर्सनल लाइफ में एक बार फिर उथल-पुथल मची है. इस बार ये उथल-पुथल किसी मुसीबत का बुलावा नहीं, बल्कि नवाजुद्दीन की मुश्किलें कम कर सकती है. नवाजुद्दीन की पत्नी आलिया सिद्दीकी (Aaliya Siddiqui) ने एक बार फिर सबको चौंका दिया है. आलिया ने बड़ा फैसला करते हुए नवाजुद्दीन सिद्दीकी को तलाक देने का मन बदल लिया है. आलिया ने कहा कि नवाज अब मेरा ख्याल रख रहे हैं. वह फिक्र कर रहे हैं. ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था. बता दें कि आलिया ने मई 2020 में नवाजुद्दीन को तलाक (Nawazuddin Siddiqui Divorce Case) का नोटिस दिया था. इसके बाद तलाक की प्रक्रिया चल रही थी.

आलिया सिद्दीकी (Nawazuddin Siddiqui) ने कहा कि वह नवाजुद्दीन को एक मौका और देना चाहती हैं. और तलाक लेने का फैसला बदलना चाहती हैं. आलिया सिद्दीकी ने एक इंटरव्यू में कहा कि अब मैं ये फैसला बदलना चाहती हूं.

आलिया ने कहा कि अब मैं नवाज़ से अलग नहीं रहना चाहती हूं. मैंने पहला कदम उठा लिया है. मैं मतभेद मिटाना चाहती हूं. इतना ही नहीं आलिया (Aaliya Nawazuddin Siddiqui) ने कहा कि नवाज को भी ऐसा ही लगता है. मैं बेहद सकारात्मक सोच रही हूं.

आलिया ने कहा कि उम्मीद है कि अब हमारे रिश्ते के लिए कुछ अच्छा होगा. नवाज़ भी अपनी तरफ से इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं. सब ठीक रहा तो हम फिर से साथ होंगे. और साथ में रहना शुरू कर देंगे.

आलिया (Nawazuddin Siddiqui Wife) ने ये भी कहा कि नवाज़ मेरा यानी अपनी पत्नी का अब सम्मान कर रहे हैं. वह मेरे बच्चों का भी ख्याल रख रहे हैं. आलिया ने कहा कि मैंने पहले ऐसा कभी भी महसूस नहीं किया था, लेकिन चीज़ें बेहतर होती दिख रही हैं. इसीलिए मैं चाहती हूं कि हमारे रिश्ते को दूसरा मौका मिलना चाहिए.