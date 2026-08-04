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Jana Nayagan Box Office: जन नायकन की बॉक्स ऑफिस पर छप्पड़ फाड़ कमाई, वर्ल्डवाइड कलेक्शन 300 करोड़ के पार

Jana Nayagan Box Office Collection:

Written by: Shilpi Singh Edited by: Shilpi Singh
Updated: August 4, 2026, 9:09 AM IST
Jana Nayagan Box Office: जन नायकन की बॉक्स ऑफिस पर छप्पड़ फाड़ कमाई, वर्ल्डवाइड कलेक्शन 300 करोड़ के पार
Jana Nayagan box office collection Day 5 (PC: IMDb)

Jana Nayagan Box Office:  मुख्यमंत्री विजय की ‘जन नायकन’ लगातार सफलताएं हासिल कर रही है और इसने हर किसी के दिल में अपनी जगह बना ली है. फिल्म लगातार घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी पकड़ बनाए हुए है. फ़िल्म ‘जना नायकन’ अपनी रिलीज़ के बाद से ही बॉक्स ऑफ़िस पर रिकॉर्ड तोड़ रही है और लोगों का दिल जीत रही है. यह फ़िल्म थलापति विजय के फ़ैन्स के लिए बहुत खास है क्योंकि यह एक्टर की आखिरी फ़िल्म है. ‘जना नायकन’ के बाद, विजय अपना पूरा ध्यान राजनीति पर लगाएंगे और सिनेमा की दुनिया को अलविदा कह देंगे.आइए, ‘जना नायकन’ के 12वें दिन के बॉक्स ऑफ़िस कलेक्शन पर नज़र डालते हैं.

सोमवार को उम्मीद के मुताबिक कम कमाई

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थलपति विजय की बहुप्रतीक्षित पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा फ़िल्म ‘जना नायकन’ दूसरे हफ़्ते में भी सिनेमाघरों में लगातार चल रही है. दूसरे वीकेंड में शानदार प्रदर्शन के बाद, एच. विनोथ के निर्देशन में बनी इस फ़िल्म की कमाई में दूसरे सोमवार को उम्मीद के मुताबिक थोड़ी कमी देखी गई. Sacnilk के अनुसार, 3 अगस्त 2026 को देश भर में 3,943 शो के साथ ‘जना नायकन’ का 12वें दिन का बॉक्स ऑफ़िस कलेक्शन भारत में लगभग 3.85 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है. तमिल वर्शन ने 12वें दिन 33% ऑक्यूपेंसी रेट के साथ 3.60 करोड़ रुपये की नेट कमाई की है.

कुल ग्रॉस कलेक्शन 301.35 करोड़ तक

रविवार को 10.70 करोड़ की ज़बरदस्त कमाई के बाद, 12वें दिन यानी सोमवार को कामकाजी दिन होने के कारण कमाई में आम गिरावट देखी गई. इस गिरावट के बावजूद, फ़िल्म ने घरेलू स्तर पर कई बड़े माइलस्टोन आसानी से पार कर लिए, जिससे ‘जना नायकन’ का भारत में कुल नेट कलेक्शन 179.45 करोड़ और कुल ग्रॉस कलेक्शन 209.35 करोड़ हो गया. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी फ़िल्म का प्रदर्शन अच्छा रहा है और इसका दुनिया भर में कुल ग्रॉस कलेक्शन 301.35 करोड़ तक पहुंच गया है.

‘जना नायकन’ की क्या है कहानी

‘जना नायकन’ की कहानी एक्टर थलापति विजय के किरदार ‘वेट्री कोंडन’ के इर्द-गिर्द घूमती है. इस पॉलिटिकल थ्रिलर में, हम वेट्री कोंडन को एक ईमानदार पूर्व पुलिस वाले के तौर पर देखते हैं, जो अपने गुज़र चुके दोस्त की बेटी ‘विजी’ का संरक्षक (गार्जियन) बन जाता है. वेट्री चाहता है कि वह बहादुर बने और इंडियन आर्मी में शामिल हो, लेकिन वह पुराने सदमे (ट्रॉमा) की वजह से डरी हुई . इसके बाद, विजी को गलती से एक सीक्रेट फ़ाइल मिल जाती है, जिससे विलेन के बुरे मंसूबों को रोका जा सकता है. जब विलेन उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो वेट्री बीच में आता है और उसकी रक्षा करने व देश को बचाने के लिए अपना पुराना लड़ने का जज़्बा फिर से दिखाता है.

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शिव की नगर बनारस से निकलकर सपनो की दुनिया में आई हूं....शिल्पी सिंह बनारस वो शहर जो अपनी भड़ी,गंगा और कमाल के खाने के लिए जाना जाता है. 2009 में ... और पढ़ें

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