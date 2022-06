Nayanthara Vignesh Shivan Wedding Card: नयनतारा (Nayantara) और विग्नेश शिवन (Vignesh Shivan) की शादी की खबरें इन दिनों हर जगह पर छाई हुई हैं. 9 जून 2022 को नयनतारा बॉयफ्रेंड विग्नेश शिवन के साथ शादी के बंधन में बंध जाएंगी. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नयनतारा साउथ की जानीमानी एक्ट्रेस हैं और उन्होंने कई सारी सुपरहिट फिल्मों में काम किया है. वहीं उनके होने वाले पति विग्नेश शिवन वहां के जाने माने फिल्म मेकर हैं. इस कपल की लव स्टोरी कई सालों से साउथ सिनेमा में छाई हुई है और लोग इस जोड़ी को खुब पसंद भी करते हैं. ऐसे में कल यानि की 9 जून 2022 को यो जोड़ी पति पत्नी के तौर पर दुनिया के सामने आएगी. इस जोड़ी की शादी हर जगह पर हो रही है और खास बात ये है कि अब दोनों की शादी की कार्ड भी जमकर वायरल हो रहा है जो बेहद अनोखा है.Also Read - पम्मी पहलवान के भाई से शादी रचाने वाली 'बबीता' ने बिकिनी पहन पूल में लगाई आग, लोग बोले- जपनाम!

नयनतारा और विग्नेश शिवनकी शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी है। वहीं दोनों जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. शादी को लेकर लगातार अपडेट सामने आ रहे है और अब दोनों की शादी का कार्ड भी छप गया है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. नयनतारा और विग्नेश शिवन की शादी के कार्ड के पहले पेज पर दूल्हा दुल्हन नजर आए, जो कि तमिल पारंपरिक ड्रेस में सजे हुए थे. नयनतारा और विग्नेश शिवन की शादी के कार्ड के दूसरे पेज पर जहां दूल्हा दुल्हन दाईं तरफ दिखाई दिए तो वहीं सामने की ओर भगवान गणेश की प्रतिमा नजर आई. Also Read - जॉनी डेप डिफेमेशन केस: एम्बर हर्ड के सपोर्ट में उतरीं स्वरा भास्कर, कहा 'हर्ड के साथ गलत हुआ...' इनको लगाई लताड़

