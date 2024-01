नयनतारा की फिल्म Annapoorani में भगवान राम को बताया गया मांसाहारी! अब एक्ट्रेस पर दर्ज हुई FIR

FIR Against Nayanthara Annapoorani: साउथ की मशहूर एक्ट्रेस नयनतारा (Nayanthara) हाल ही में अपनी फिल्म जवान (Jawan) को लेकर चर्चा में थी और इसी बीच में अब एक्ट्रेस की हालिया आई फिल्म ‘अन्नपूर्णी’ (Annapoorani) ओटीटी प्लेटफार्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर दिखाई जा रही है जिसकी वजह से फैंस खासे नाराज नजर आ रहे हैं. दरअसल इस फिल्म में भगवान श्रीराम का अपमान और साथ ही हिंदू समुदाय की भावना को आहत करने का आरोप लग रहा है. इस फिल्म में दिखाए गए इस सीन पर फिल्म के निर्माता-निर्देशक और लीड एक्टर नयनतारा सहित पूरी स्टार पर अब मध्या प्रदेश के जबलपुर और मुंबई में FIR दर्ज करवा दी गई है. तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला (FIR Against Annapoorani Star Cast)

अन्नपूर्णी फिल्म को लेकर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस फिल्म मेंहिंदुओं की धार्मिक भावना को आहत किया गया है और साथ ही इसमें लव जिहाद को बढ़ावा देने की बात कही गई है. दरअसल इस फिल्म के एक सीन में वाल्मीकि की रामायण को गलत तरीके से पेश करके भगवान रान को मांस खाने वाला बताया गया है जिसक वजह से लोग खासे नाराज हैं. इतना ही नहीं इस फिल्म में नयनतारा एक शेफ बनना चाहती हैं जो पुजारी की बेटी हैं और ऐसे में नॉन वेज बनाने में उस मुश्किलों का सामना करना पड़ता है.

इतना ही नहीं फिल्म में नयनतारा एक हिंदू ब्राह्मण लड़की का किरदार निभाया है और इस दौरान एक सीन में वो नमाज अदा करते हुए देख गई है. दरअसल सीन में खाना बनाने के एक कॉम्पटीशन में हिस्सा लेने से अन्नपूर्णी अपने सिर पर दुपट्टा बांधकर नमाज़ पढ़ती हैं. इसी सीन को ऐसे दिखाया गया है कि कॉलेज में वो जब दोस्तों के लिए बिरयानी बनाती हैं तो इसके पहले वो नमाज पढ़ती है और इसी वजह से वो कमाल की बनती है जिस वजह से वो फिर से ऐसा करती हैं. ऐसे में अब इस सीन को लेकर बवाल कट रहा है.

इसके साथ ही फिल्म के एक सीन में अन्नपूर्णी का क्लासमेट फरहान, उसे मीट खिलाने के लिए ये कह देता है कि भगवान राम भी मांस खाते थे. इतना ही नहीं फिल्म में हिंदू लड़की को मुस्लिम धर्म के लिए प्रेरित करना और साथ ही हिंदू धर्म को ग्रंथ जैसे रामायण,पुराण और बाकि ग्रंधों को बेहद गलत तरीके से पेश किया गया है और साथ ही भगवानों का अपमान करना लोगों को पसंद नहीं आ रहा है.

I have filed complain against #AntiHinduZee and #AntiHinduNetflix

At a time when the whole world is rejoicing in anticipation of the Pran Pratishtha of Bhagwan Shri Ram Mandir, this anti-Hindu film Annapoorani has been released on Netflix, produced by Zee Studios, Naad Sstudios… pic.twitter.com/zM0drX4LMR

— Ramesh Solanki🇮🇳 (@Rajput_Ramesh) January 6, 2024