मुंबई: नार्कोटिक्‍स कंटोल ब्यूरो (Narcotics Control Bureau ) ने बुधवार को बॉलीवुड एक्‍टर सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी को कुछ घंटे की पूछताछ के बाद वापस भेज दिया. दरअसल, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने पेश होने के कुछ घंटे बाद टीम के अधिकारियों में से एक के Covid-19 पॉजिटिव पाए जाने के कारण ऐसा किया गया. बता दें कि एनसीबी ने श्रुति मोदी और टैलेंट मैनेजर जया शाह को एक दिन पहले मंगलवार को समन देकर उन्‍हें पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा था. Also Read - रिया केस में NCB का जबरदस्त एक्शन, चार पेडलर 4 करोड़ की ड्रग्स के साथ गिरफ्तार

नार्कोटिक्‍स कंटोल ब्यूरो (Narcotics Control Bureau ) ने मंगलवार को दिवंगत एक्‍टर सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी और टैलेंट मैनेजर जया साहा को समन भेजकर बुधवार को जांच से जुड़ने को कहा था. Also Read - Covid 19 Update: देश में 52 लाख से अधिक लोग कोरोना से हुए संक्रमित, महाराष्ट्र में हालत बदतर

इससे पहले श्रुति मोदी और जया साहा ने सीबीआई के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया था जो सुशांत मौत मामले की अलग से जांच कर रही है. सुंशात मौत मामले में दोनों से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और मुंबई पुलिस ने भी पूछताछ की थी. एक अधिकारी ने बताया कि ईडी की पूछताछ के दौरान रिया और जया साहा की कुछ चैट सामने आई थी. Also Read - Coronavirus in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में एक दिन में आए 3809 नए मामले, इन जिलों का सबसे बुरा हाल

बता दें 34 साल बॉलीवुड एक्‍टर सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को मुंबई के उपनगर बांद्रा स्थित अपने फ्लैट में मृत मिले थे. एनसीबी सुशांत की मौत मामले की जांच मादक पदार्थ के एंगल से कर रही है.

Mumbai: Shruti Modi, former business manager of actor #SushantSinghRajput, arrive at NCB SIT office. She was summoned by Narcotics Control Bureau yesterday. pic.twitter.com/8ZqFQn1Rgm

— ANI (@ANI) September 16, 2020