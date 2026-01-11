By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Prashant Tamang Dies: नहीं रहे 'इंडियन आइडल 3' के विनर प्रशांत तमांग, पाताल लोक 2 में आए थे नजर
Prashant Tamang Death: इंडियन आइडल के तीसरे सीजन को जीतने के बाद घर-घर में मशहूर हुए गायक और अभिनेता प्रशांत तमांग का रविवार को निधन हो गया.
Prashant Tamang Death: इंडियन आइडल सीजन 3 के विजेता, दिवंगत गायक और अभिनेता प्रशांत तमांग का 11 जनवरी, 2026 को 43 वर्ष की आयु में निधन हो गया और उनके निधन की खबर के साथ ही, उनकी मृत्यु से पहले की कुल संपत्ति, आय और परिसंपत्तियों के अनुमान से संबंधित रिपोर्टें भी सामने आई हैं. मीडिया में आई खबरों की मानें तो उनकी उम्र 43 वर्ष थी और स्ट्रोक के कारण उनका निधन हुआ है. आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें.
दार्जिलिंग के मूल निवासी हैं तमांग
4 जनवरी, 1983 को जन्मे दार्जिलिंग के मूल निवासी तमांग ने कम उम्र में ही अपने पिता को खो दिया था और बाद में कोलकाता पुलिस में कांस्टेबल के रूप में भर्ती हुए. अपनी सेवा के दौरान, उन्होंने पुलिस ऑर्केस्ट्रा के माध्यम से संगीत के प्रति अपने जुनून को आगे बढ़ाया. दार्जिलिंग से सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजू बिस्टा ने कहा, “लोकप्रिय गायक और अभिनेता प्रशांत तमांग के असामयिक निधन ने गोरखा समुदाय के साथ-साथ कला और संगीत जगत को भी स्तब्ध और दुखी कर दिया है, उन्होंने आगे कहा कि 2007 में इंडियन आइडल जीतकर प्रशांत ने भारत के गोरखा समुदाय को गौरवान्वित किया और इस समुदाय को व्यापक पहचान दिलाई और उन्होंने नेपाली संगीत और गीतों को भी प्रसिद्धि दिलाई.
इंडियन आइडल से पूरे देश का दिल जीत लिया
प्रशांत तमांग की प्रसिद्धि की कहानी भारतीय रियलिटी टेलीविजन की सबसे प्रेरणादायक कहानियों में से एक है और उस समय कोलकाता पुलिस में कांस्टेबल रहे तमांग ने 2007 में ‘इंडियन आइडल सीजन 3’ के लिए ऑडिशन दिया था और उन्हें इंडस्ट्री से बहुत कम समर्थन मिला था, लेकिन उनकी बेमिसाल ईमानदारी ने पूरे देश का दिल जीत लिया. इसके बाद उन्हें जनता का ज़बरदस्त समर्थन मिला, खासकर दार्जिलिंग, गोरखा समुदाय और भारत के पूर्वोत्तर से.
2011 में नागालैंड में शादी की थी
प्रशांत तमांग के परिवार में उनकी पत्नी गीता थापा हैं, जिनसे उन्होंने 2011 में नागालैंड में शादी की थी और उनकी बेटी आरिया हैं. प्रसिद्धि और पेशेवर सफलता के बावजूद, तमांग पारिवारिक जीवन से गहराई से जुड़े रहे, अक्सर अपने प्रियजनों को प्राथमिकता देते थे और उन्हें अपनी दृढ़ता और उद्देश्य का सबसे बड़ा स्रोत मानते थे. सिंगिंग के साथ प्रशांत तमांग ने एक्टिंग में भी लक आजमाया था. वो फेमस सीरीज पाताल लोक में नजर आए थे. उनकी दमदार एक्टिंग को काफी सराहा गया था. इसके अलावा भी वो कई रिजनल फिल्मों में भी काम कर चुके थे. प्रशांत की संपत्ति के बारे में पुख्ता जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन माना जाता है कि यह कुछ करोड़ में हैं.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Entertainment Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें