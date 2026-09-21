15 बार देखी 'हनुमान अंश' और हर बार छलक पड़े आंसू... नीम करौली बाबा की बेटी का ये किस्सा कर देगा भावुक!

Hanuman Ansh Film: 'हनुमान अंश' की प्रोड्यूसर रागिनी सोना को नीम करौली बाबा की बेटी गिरिजा जी से हुई मुलाकात याद है और अपने परिवार से जुड़ी निजी बातें बताकर रागिनी को हैरान कर दिया था.

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Hanuman Ansh box office collection Day 43 (PC: Instagram)

Neem Karoli Baba’s Daughter: ‘हनुमान अंश’ इस साल की बॉक्स-ऑफिस पर सबसे बड़ी सरप्राइज़ फ़िल्मों में से एक बन गई है, जिसने दुनिया भर में 329.30 करोड़ की कमाई की है. हालांकि, प्रोड्यूसर रागिनी सोना के लिए, फ़िल्म के सफ़र को उन आध्यात्मिक अनुभवों से अलग नहीं किया जा सकता, जो उनके अनुसार फ़िल्म बनने के दौरान हुए थे. ‘स्क्रीन’ के साथ हाल ही में हुए एक इंटरव्यू में, रागिनी ने नीम करौली बाबा की बेटी गिरिजा जी से मिलने के बारे में विस्तार से बात की, जिन्हें वह ‘अम्मा जी’ कहती हैं. प्रोड्यूसर ने बताया कि कैसे फ़िल्म रिलीज़ होने से पहले टीम ने उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनसे संपर्क किया था और कैसे वह बातचीत धीरे-धीरे बहुत निजी हो गई.

‘हनुमान अंश’ को नीम करौली बाबा का आशीर्वाद शामिल है

रागिनी ने यह भी बताया कि अम्मा जी ने यह फ़िल्म कई बार देखी है और उनका मानना ​​है कि ‘हनुमान अंश’ की सफलता में नीम करौली बाबा का आशीर्वाद शामिल है. रागिनी सोना ने गिरिजा जी के साथ हुई अपनी पहली बातचीत को याद किया. रागिनी ने बताया कि उन्होंने और फ़िल्ममेकर विशाल चतुर्वेदी ने फ़िल्म रिलीज़ होने से पहले नीम करौली बाबा की बेटी से संपर्क करने का तरीका खोजने की कोशिश की थी.

बाबा की बेटी ने यह फ़िल्म लगभग 15 बार देखी है

रागिनी ने कहा, ‘मैं नीम करौली बाबा की बेटी गिरिजा जी से मिली. हमने उनका कॉन्टैक्ट नंबर ढूंढने की कोशिश की और उनसे मिलने गए क्योंकि विशाल भी चाहते थे कि हम एक बार उनका आशीर्वाद लें, उन्होंने बताया कि बाद में उन्होंने, विशाल और अम्मा जी ने उनसे फ़ोन पर बात की और पूछा कि क्या वह फ़िल्म देखना चाहेंगी. रागिनी ने बताया, ‘उन्होंने कहा ‘हां, मैं फ़िल्म तब देखूंगी जब मुझे लगेगा कि सही समय आ गया है.’ आज तक, बाबा की बेटी ने यह फ़िल्म लगभग 15 बार देखी है और हर बार वह रोई हैं.’

‘उसने मेरे पिता का नाम लिया और मुझे उनका पता बताया’

इसके बाद रागिनी ने एक ऐसी घटना के बारे में बताया जिसे उन्होंने चमत्कार कहा उन्होंने बताया कि बातचीत के दौरान उन्होंने ज़िक्र किया कि उनके पिता कभी नैनीताल में पोस्टेड थे. रागिनी के अनुसार, अम्मा जी ने तुरंत उनके परिवार के बारे में ऐसी बातें बताईं जो उन्हें पहले कभी नहीं बताई गई थीं. रागिनी ने कहा, ‘अम्मा जी ने तुरंत मेरे पिता का नाम लिया, आगरा में उनके घर की सही जगह बताई और यह लगभग 50 साल पुरानी बात थी. अम्मा जी ने उनके बड़े भाई का नाम भी लिया. मैं इससे बड़े चमत्कार के बारे में सोच भी नहीं सकती और बताया कि कॉल के दौरान विशाल भी मौजूद थे. रागिनी को याद है कि उन्होंने पूछा था कि अम्मा जी को ये बातें कैसे पता चलीं. मैं रो रही थी और मैंने उनसे पूछा, ‘आपको यह सब कैसे पता?’ इस पर अम्मा जी ने जवाब दिया, ‘मेरे पास तुम्हारे सवाल का कोई जवाब नहीं है, लेकिन मैं सब कुछ देख सकती थी. रागिनी के लिए, उस बातचीत ने उनके इस विश्वास को और मज़बूत कर दिया कि उन्हें इस फ़िल्म का हिस्सा बनने के लिए चुना गया था. इस अनुभव के बाद, मुझे यकीन हो गया कि बाबा ने ही मुझे इतने बड़े काम का हिस्सा बनने के लिए चुना था’.