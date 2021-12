Neena Gupta’s non veg reply to Kapil Sharma Show: हिंदी सिनेमा की मशहूर और उम्दा अदाकारा नीना गुप्ता (Neena Gupta) अपनी हर बात को बेबाकी से रखती हैं फिर इसका रिजल्ट कुछ भी हो. कोई कुछ सोचे उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता. आप उनकी जिंदगी का डायरी उठाकर देख सकते हैं कि किस तरह पूरे समाज से लड़कर उन्होंने बिना शादी के एक बच्ची को जन्म दिया था. एक लंबे गैप के बाद उनकी गजराज राव के साथ फिल्म बधाई हो ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे. इसके बाद वे कई फिल्मों में नज़र आईं. फिल्म कंगना रनौत के साथ वे कपिल शर्मा (The Kapil Sharma Show) में फिल्म पंगा के प्रमोशन के लिए भी गई थीं इसी बीच उन्होंने कपिल के एक सवाल का इतनी बेबाकी से जवाब दिया था कि वे वायरल हो गया. कपिल ने नीना गुप्ता ने पूछा- आपके बारे में ये अफवाह कि आप हॉलीवुड सीरीज बेवॉच पॉमेला एंडरसन (Pamela Anderson)

का रोल करना चाहती हैं. इसके जवाब में नीना ने जो कहा उसे सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हंस-हंसकर लोट-पोट हो गए. नीना ने कहा मेरे पॉमेला की तरह बिग बूब्स नहीं हैं जो काम कर सकूं.

कपिल भी ये जवाब सुनकर शरमा जाते हैं और कहते हैं कोई वेज जवाब दीजिए इसका. नीना कहती हैं सवाल ही नॉनवेज (Neena Gupta Double Meaning talk) पूछा है तो जवाब वेज कैसे मिलेगा.

बता दें, नीना गुप्ता अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्ख़ियों में रही हैं. सबसे पहले नीना गुप्ता का दिल दिग्गज अभिनेता आलोक नाथ पर आया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक नीना गुप्ता और आलोक नाथ (Neena gupta and alok nath) 80 के दशक में रिलेशनशिप में थे. हालांकि ये रिश्ता ज़्यादा वक़्त तक नहीं टिक सका.