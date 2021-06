Neena Gupta Recalls Feeling Embarrassed After Subhash Ghai Demanded Padded Bra For Choli Ke Peeche: फिल्म ‘बधाई हो’ की एक्ट्रेस नीना गुप्ता (Neena Gupta) इन दिनों अपनी ऑटोबायोग्राफी ‘सच कहूं तो’ को लेकर सुर्खियों में हैं और हर उनकी किताब से जड़े हुए किस्से हर दिन सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. मां बनने से लेकर शादी तक के सफर के राज नीना (Neena Gupta) ने इसमें खोले हैं. ऐसे में अब ऑटोबायोग्राफी में नीना (Neena Gupta) ने डायरेक्टर सुभाष घई (Subhash Ghai) से जुड़ा एक किस्सा भी शेयर किया है, जिसमें उन्हें बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई थी. Also Read - प्रेग्नेंट Neena Gupta को इस एक्टर ने किया था शादी के लिए प्रोपोज, बच्चे को अपनाने के लिए रखी शर्त, शॉकिंग...

नीना गुप्ता (Neena Gupta) के मुताबिक, उन्होंने जब चोली के पीछे गाने को सुना तो उन्हें ये बहुत अच्छा लगा था और उन्होंने गाने के लिए फौरन हां कर दिया. नीना (Neena Gupta) ने किताब में लिखा- 'गाने के लिए मुझे गुजराती बंजारों वाले कपड़े पहनाए और लुक टेस्ट के लिए सुभाष घई के पास भेज दिया'.

सुभाष घई (Subhash Ghai) ने जैसे ही मुझे देखा तो चिल्लाते हुए बोले- 'नहीं नहीं…कुछ भरो, ये बात सुनकर मैं शर्म के मारे पानी-पानी हो गई. मुझे लगा कि सुभाष घई मेरी चोली का जिक्र कर रहे थे. मुझे पता था ये पर्सनल नहीं है और उनके दिमाग में कुछ अलग इमेज बनी होगी'.

नीना गुप्ता ने आगे लिखा ‘अगले दिन मुझे सुभाष घई के सामने दूसरी ड्रेस में ले जाया गया. मुझे ऐसी ब्रा पहनाई गई, जिसमें भारी पैड लगे थे। इसके बाद मेरा ये लुक फाइनल हो गया. सुभाष घई क्या दिखाना चाहते हैं, इसको लेकर उनका माइंड एकदम क्लियर है, यही वजह है कि वो बेहतरीन डायरेक्टर हैं.’