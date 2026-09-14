Neena Gupta Apologised To Masaba: नीना गुप्ता ने एक सिंगल मदर के तौर पर अपनी बेटी मसाबा गुप्ता की परवरिश करने और उन फैसलों के बारे में खुलकर बात की है जिन्होंने उनकी ज़िंदगी को आकार दिया. ‘ज़ूम’ के साथ हाल ही में हुई बातचीत में, एक्ट्रेस ने इस बात पर चर्चा की कि कैसे मसाबा अपने पिता वेस्ट इंडीज़ के पूर्व क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मौजूद न होने के बावजूद बड़ी हुईं. नीना ने यह भी बताया कि क्यों उन्होंने समय-समय पर मसाबा से माफ़ी मांगी है और कैसे उन्होंने अकेले ही बच्चे की परवरिश करने की मुश्किल सच्चाइयों का सामना किया.
मेरी गलती है, लेकिन वह समझती है
नीना ने इस बात पर भी बात की कि कैसे लोग अक्सर कम उम्र में ऐसे फैसले ले लेते हैं, जिनके नतीजों के बारे में उन्हें पूरी जानकारी नहीं होती. एक्ट्रेस ने कहा, ‘मैं उसके साथ इतनी ईमानदार रही हूं कि कई बार मैंने उससे माफ़ी भी मांगी है कि जब वह छोटी थी, तो उसके पास पिता नहीं थे. यह मेरी गलती है, लेकिन वह समझती है. हम सभी से गलतियां होती हैं. जब हम छोटे होते हैं, तो हमारे माता-पिता हमें कुछ बातें बताते हैं और हम उन्हें नहीं सुनते. वह समझदारी बाद में आती है.’
मसाबा को उसके पिता के बारे में सच बताना
नीना गुप्ता ने कहा कि एक बात का उन्होंने खास ध्यान रखा, वह यह कि मसाबा को उसके पिता के बारे में सच किसी और से नहीं, बल्कि उन्हीं से पता चले. नीना ने इस बारे में धीरे-धीरे बात करने का फैसला किया कि जब भी उनकी बेटी के मन में कोई सवाल आता, वे उसका जवाब देतीं और उसे उम्र के साथ हालात समझने का मौका देतीं थीं. वह यह भी चाहती थीं कि मसाबा अपने माता-पिता में से किसी के भी प्रति मन में कड़वाहट रखे बिना बड़ी हो नीना ने ने बताया कि उन्होंने यह पक्का किया कि उनकी बेटी अपने माता-पिता के रिश्ते के पीछे की परिस्थितियों को समझे, न कि दूसरों से सुनी-सुनाई बातों के आधार पर कोई राय बनाए. मैंने उसे उसके पिता जैसा बनाया। मैंने उसे बताया कि उसके बड़े होने के दौरान क्या-क्या हुआ था और क्यों हुआ था. इसलिए, मेरे प्रति उसके मन में कोई नफ़रत या गुस्सा नहीं था क्योंकि मैंने उसे सच बताया था यह बहुत ज़रूरी था क्योंकि बाहर से कुछ सुनने के बजाय, मुझे लगा कि बेहतर होगा कि मैं खुद उसे बताऊं. मुझे लगता है कि मैंने बहुत समझदारी भरा काम किया.
1989 में मसाबा का हुआ था जन्म
नीना गुप्ता और विवियन रिचर्ड्स 1989 में मसाबा के माता-पिता बने थे. उस समय रिचर्ड्स शादीशुदा थे, और नीना ने अपने रिश्ते और मसाबा के जन्म से जुड़ी परिस्थितियों के बारे में खुलकर बात की है. अपनी आत्मकथा ‘सच कहूं तो’ में उन्होंने बताया कि रिचर्ड्स के घर लौटने के बाद उन्हें पता चला कि वह प्रेग्नेंट हैं और उन्होंने याद करते हुए कहा, ‘विवियन और मेरा अफेयर था और मैं प्रेग्नेंट हो गई. जब मुझे पता चला, तब तक वह घर लौट चुके थे.’
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