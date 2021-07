Neena Gupta Remember Actor Shankar Nag With This Throwback Picture: बधाई हो एक्ट्रेस नीना गुप्ता (Neena Gupta) इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर एक्टिव रहती हैं और अपनी बोल्ड तस्वीरें और वीडियो शेयर करके फैंस का दिल जीत ही लेती हैं. ऐसे में हाल ही में एक्ट्रेस ने शंकर नाग (Shankar Nag) को याद करते हुए की एक फोटो शेयर की है जो करीब 37 साल पुरानी है. बता दें कि शंकर नाग (Shankar Nag) अब इस दुनिया में नहीं रहे. Also Read - 'चोली के पीछे' गाने में Neena Gupta को पहनना पड़ा था 'पैडेड ब्रा', डायरेक्टर सुभाष घई ने रखी थी ये डिमांड

नीना (Neena Gupta) ने जो फोटो शेयर की है, उसमें उनके साथ दिवंगत अभिनेता शंकर नाग (Shankar Nag) भी नजर आ रहे हैं. नीना (Neena Gupta) ने फोटो शेयर करते हुए बताया है कि यह सीन उनकी फिल्म 'उत्सव' का है. नीना गुप्ता (Neena Gupta) ने फोटो शेयर करते हुए एक बेहद ही प्यारा कैप्शन भी दिया है. एक्ट्रेस लिखती हैं, 'शंकर नाग के साथ खूबसूरत फिल्म 'उत्सव' से एक सीन. मिस यू सो मच शंकर बहुत जल्दी छोड़ गए तुम हमें'.



नीना गुप्ता (Neena Gupta) फिल्म के इस सीन में काफी ग्लैमरस लग रही हैं. नीना (Neena Gupta) ने फोटो में बिकिनी और गले में माला पहनी है. बता दें, शंकर नाग (Shankar Nag) कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के एक जाने-माने अभिनेता थे. इतना ही नहीं, वे फेमस धारावाहिक ‘मालगुड़ी डेज’ के निर्देशक भी थे.