Neena Gupta to play Amitabh Bachchan Wife- नीना गुप्ता 'गुडबाय' की टीम में शामिल हो गई हैं, जिसकी शूटिंग हाल ही में शुरू की गई थी. प्रतिभाशाली अभिनेत्री इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और साउथ सेंसेशन रश्मिका मंदाना के साथ नजर आएंगी. नीना गुप्ता फिल्म में बिग बी की पत्नी की भूमिका निभाएंगी और यह पहली बार है जब वह उनके साथ स्क्रीन स्पेस साझा कर रही हैं. नीना गुप्ता और अमिताभ बच्चन दोनों के दिल में एक दूसरे के प्रति बेहद सम्मान है और अभिनेत्री उनके काम की बहुत बड़ी प्रशंसक रही हैं.

फिल्म का हिस्सा बनने के लिए उत्साहित नीना गुप्ता ने कहा, "जब विकास ने मुझे फिल्म सुनाई, तो मैं बहुत खुश हो गयी थी. यह एक अद्भुत स्क्रिप्ट है और जब स्क्रिप्ट रोमांचक हो तो कोई भी किसी अन्य चीज के बारे में नहीं सोचता. यहां तक कि किरदार खूबसूरती से लिखा गया है और मैं श्री बच्चन के साथ स्क्रीन स्पेस साझा करने के लिए बहुत उत्साहित हूं. यह मेरे लिए एक सपना सच होने जैसा है और मैं इस बारे में काफी खुश हूं."

अमिताभ बच्चन ने नीना गुप्ता के लिए एक हाथ से लिखे नोट में 2018 की फिल्म ‘बधाई हो’ में उनके प्रदर्शन की खूब सराहना की थी. अभिनेत्री नीना गुप्ता ने इससे पहले एकता कपूर के साथ व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म ‘वीरे दी वेडिंग’ में काम किया था और अब ‘गुडबाय’ इस जोड़ी की एकसाथ दूसरी फिल्म है.

विकास बहल द्वारा निर्देशित, ‘गुडबाय’ का निर्माण बालाजी टेलीफिल्म्स और रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा किया गया है जिसमें अमिताभ बच्चन और रश्मिका मंदाना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं.