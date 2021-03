Neena Gupta Vivian Richards daughter Masaba says her show will not work in theatre-फैशन डिजाइनर मसाबा गुप्ता की सीरीज ‘मसाबा मसाबा’ का दूसरा सीजन जल्द ही ओटीटी पर रिलीज होने जा रहा है और उनका कहना है कि इस शो का कॉन्सेप्ट बड़े पर्दे पर नहीं चलेगा. वह कहती हैं कि आज भी भारतीय दर्शकों को सिनेमाघरों में ‘लार्जर-दैन-लाइफ’ अनुभव देने वाले शो देखना ही पसंद है. उन्होंने कहा, “हमारे जैसा शो बड़े पर्दे पर काम नहीं करेगा. लेकिन मुझे लगता है कि यह ओवर-द-टॉप (ओटीटी) को पूरी तरह से सूट करता है. Also Read - Alia Bhatt Birthday Special: 'संघर्ष' फिल्म से Alia Bhatt ने किया था अपना फिल्मी डेब्यू, इतने करोड़ की हैं मालकिन

हम एक हल्का-फुल्का शो लेकर आए हैं और उसे ऐसे लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जो इसे समझने में सक्षम हैं. जबकि सिनेमाघर में दर्शक बड़े बजट की लॉर्जर-दैन-लाइफ वाली फिल्में देखने जाते हैं. लेकिन आज ओटीटी की बदौलत सार्थक सामग्री के लिए भी उतनी ही जगह है. कुछ चीजें कुछ जगहों पर ही सही असर डालती हैं."

इस शो में मसाबा और उनकी मां, अभिनेत्री नीना गुप्ता ने खुद के काल्पनिक किरदार निभाए हैं. इस शो में नील भूपालम, रिताशा राठौर, स्मरण साहू और सत्यदीप मिश्रा भी हैं.

मसाबा कहती हैं कि लोगों को ऐसे शो स्वीकार करने में अभी समय लगेगा. उन्होंने कहा, “जिस तरह से हमने अपनी कहानी बताई है और इस शो को वास्तविक महसूस कराया है, यह ऐसा है जैसे आप मेरे लिविंग रूम में बैठे हों. भारत का एक बड़ा हिस्सा इसके लिए तैयार नहीं है. उन्हें शायद इसमें एक और दशक लगेगा.”

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित एक पैनल डिस्कशन के दौरान मसाबा ने ओटीटी को धन्यवाद देते हुए कहा कि वे खुश हैं कि उनके जैसे शो को अब नॉन-कमर्शियल लेबल नहीं दिया जाएगा.

‘मसाबा मसाबा’ का दूसरा सीजन नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा.