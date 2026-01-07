Hindi Entertainment Hindi

शादी के लिए कपड़े खरीद रही थी नीना गुप्ता, फिर आखिरी वक्त में मंगेतर ने तोड़ा रिश्ता....जानें क्या है किस्सा

दिग्गज अभिनेत्री नीना गुप्ता ने हाल ही में अपनी शादी से जुड़ा किस्सा सुनाया है और बताया कि कैसे उनके मंगेतर ने उन्हें धोखा दिया और उसने उन्हें कभी यह नहीं बताया कि उसने शादी क्यों रद्द की

1980 के दशक के उत्तरार्ध में शादी से पहले गर्भवती होने के बाद नीना गुप्ता ने कई पारंपरिक सामाजिक मानदंडों से लड़ाई लड़ी थी. हालांकि, जीवन की उस कहानी से पहले, उनकी सगाई एक अन्य व्यक्ति से हुई थी, जिसने सगाई के बाद उन्हें “छोड़ दिया” और ऐसा करने का कोई कारण नहीं बताया, दरअसल उसने साइनस के ऑपरेशन का बहाना बनाया लेकिन शादी रद्द कर दी थी. आइए जानते हैं क्या है ये पूरा किस्सा.

कपड़े और गहने खरीदने दिल्ली गई थी

ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया, ‘मेरी सगाई एक ऐसे लड़के से हुई थी जिसने आखिरी समय में मुझे धोखा दे दिया. मैंने मन ही मन सोच लिया था कि अब मेरा बच्चा होगा और अंगूठी की रस्म भी हो चुकी थी. मैं अपने कपड़े और गहने खरीदने दिल्ली गई थी और अचानक मुझे उसका फोन आया कि हमारी शादी अभी नहीं हो रही है.मैंने पूछा क्या हुआ तो उसने कहा कि उसे साइनस का ऑपरेशन करवाना है.’

छह महीने बाद वह वापस आया और फिर शादी का प्रस्ताव रखा

दिग्गज अभिनेत्री ने आगे कहा, ‘मैंने सोचा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, ऑपरेशन बाद में भी हो सकता है. आज तक मुझे शादी तोड़ने का कारण नहीं पता. मैं उनके माता-पिता से पूछती रही कि क्या हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी कुछ नहीं बताया. फिर छह महीने बाद वह वापस आया और मुझसे शादी करने की इच्छा जताई. मैंने कहा, दफा हो जाओ. अब मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती.’

तुमने शादी क्यों टालनी चाही, उसने मुझे कुछ नहीं बताया

छह महीने बाद जब उसका मंगेतर लौटा, तो नीना ने उससे शादी रद्द करने का असली कारण जानने की कोशिश की, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया. नीना ने कहा, ‘तब भी मैंने उससे पूछा कि पहले मुझे बताओ, तुमने शादी क्यों टालनी चाही, उसने मुझे कुछ नहीं बताया. इसलिए, आप नहीं जानते कि कोई किन परिस्थितियों से गुजर रहा होता है. हमें मजबूरी में फैसले लेने पड़ते हैं, इसलिए हमें लोगों के फैसलों के आधार पर उनका न्याय नहीं करना चाहिए.’

बिना शादी के अपनी बेटी मसाबा को जन्म दिया

इसके कुछ साल बाद, नीना का क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स से रिश्ता बना और उन्होंने बिना शादी के अपनी बेटी मसाबा को जन्म दिया और उन्होंने मसाबा को एक अकेली माँ के रूप में पाला. नीना ने 2008 में विवेक मेहरा से शादी की है. वहीं काम की बात करें तो नीना गुप्ता अगली बार संजय मिश्रा के साथ ‘वध 2’ में नज़र आएंगी. जसपाल सिंह संधू द्वारा निर्देशित ‘वध’ का सीक्वल 6 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाला है.

