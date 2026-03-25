UP के दो रियल दोस्तों की कहानी है ऑस्कर नॉमिनेटेड 'होमबाउंड', अब बेस्ट फिल्म- बेस्ट डायरेक्टर समेत जीते कई अवॉर्ड्स

Homebound: ऑस्कर नॉमिनेटेड होमबाउंड उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव देवरी के दो दोस्तों की कहानी है. इस फिल्म ने पूरी दुनिया को इमोशनल कर दिया है. अब इसे क्रिटिक्स चॉइस अवॉर्ड्स' में भी कई पुरस्कार दिए गए हैं.

Published date india.com Published: March 25, 2026 1:45 PM IST
email india.com By Pooja Batra email india.com twitter india.com | Edited by Pooja Batra email india.com twitter india.com
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Homebound: ‘होमबाउंड’ की कहानी सादगी, गहराई और सामाजिक मुद्दों पर आधारित है, जिसने हर किसी के दिल को छुआ है. यही कारण है कि नीरज घायवान द्वारा निर्देशित फिल्म ‘होमबाउंड’ ‘8वें क्रिटिक्स चॉइस अवॉर्ड्स’ में ‘सर्वश्रेष्ठ फिल्म’, निर्देशक नीरज घेवान को ‘सर्वश्रेष्ठ निर्देशक’, अभिनेता विशाल जेठवा को फिल्म में दमदार अदाकारी के लिए ‘सर्वश्रेष्ठ अभिनेता’ और शालिनी वत्स को फिल्म में सहायक भूमिका के लिए ‘सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री’ के पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

‘क्रिटिक्स चॉइस अवॉर्ड्स’

फिल्म की सफलता और ऐतिहासिक सम्मान प्राप्त करने पर बुधवार को मेकर्स ने अपनी खुशी जाहिर की. उन्होंने इंस्टाग्राम पर फिल्म के किरदारों की तस्वीर पोस्ट कीं. इसके साथ उन्होंने लिखा, “जीत की खुशियां घर लौटकर. ‘क्रिटिक्स चॉइस अवॉर्ड्स’ द्वारा दिए गए सभी सम्मान को प्राप्त करके हम दिल से आभारी हैं.”

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क्या है फिल्म की कहानी?

26 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म दोस्ती, सामाजिक भेदभाव और महामारी जैसे मुद्दों पर आधारित है. फिल्म की कहानी दो बचपन के दोस्तों की है, जो पुलिस बनने का सपना देखते हैं. इसमें शोएब (ईशान) और चंदन (विशाल) दोनों बचपन के दोस्त होते हैं, जो मुस्लिम और दलित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और सरकारी नौकरी के सपने देखते हैं लेकिन इस बीच गरीबी और जातिवाद की वजह से उन्हें कठिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है.

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ऑस्कर की टॉप 15 फिल्मों की शॉर्टलिस्ट में जगह मिली थी

‘होमबाउंड’ को पहले टॉप 15 फिल्मों की शॉर्टलिस्ट में जगह मिली थी लेकिन अंतिम-पांच में जगह नहीं बन पाई थी. हालांकि, वैश्विक तौर पर फिल्म ने काफी लोकप्रियता हासिल की थी. यह फिल्म कान्स फिल्म फेस्टिवल और टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जा चुकी है और फिल्म को विदेश में स्टैंडिंग ओवेशन मिला था. इसमें ईशान खट्टर, जान्‍हवी कपूर और अन्य कलाकार भी मुख्य भूमिकाओं में हैं.

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बता दें,  फिल्म की सफलता के बाद सोशल मीडिया पर भी फैंस और सेलेब्रिटीज ने नीरज घेवान को बधाइयां दीं. कई लोगों ने इसे भारतीय सिनेमा के लिए एक नया मील का पत्थर बताया.

(इनपुट एजेंसी)

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पत्रकारिता में 20 साल से अधिक का अनुभव. 2001 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से M.A किया. फिर भारतीय विद्या भवन के फिल्म एंड टीवी ... और पढ़ें

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