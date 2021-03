Neeti Mohan wins hearts with exercise during pregnancy See viral video: फेमस बॉलीवुड सिंगदर नीति मोहन (Neeti Mohan) ने फरवरी के महीने में बताया था कि वो जल्द ही मां बनने वाली है. नीति (Neeti Mohan) ने साल 2019 में एक्टर निहार पांडे (Nihar Pandey) से शादी की थी और शादी के दो साल पूरे होने पर इस कपल ने इस बड़ी खुशखबरी को अपने फैंस के साथ साझा की थी. नीति (Neeti Mohan) ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर निहार के साथ फोटो शेयर करके इस बात की जानकारी अपने फैंस को दी थी. ऐसे में अब सिंगर नीति (Neeti Mohan) अपने स्वास्थ का ध्यान रखते हुए जमकर एक्सरसाइज कर रही हैं जिसका वीडियो वायरल हो रहा है. Also Read - Paurashpur में गदर मचाने के बाद Poulomi Das हो रही हैं 'बेकाबू', दिल संभाल कर जरा धड़कने बढ़ने वाली हैं

नीति अपनी प्रेग्नेंसी पीरियड को भरपूर एंजॉय कर रही है और अब उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सिंगर नीति (Neeti Mohan) बेबी बंप के साथ खूब एक्सरसाइज करती नजर आ रही है, उन्होंने इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर शेयर की किया है. इस दौरान उनके साथ उनका ट्रेनर भी नजर आ रहा है.

नीति के इस पोस्ट पर लोग जमकर प्यार लुटा रहे हैं और साथ ही उनके इस तरह से खुद को फिट रखने के लिए उन्हें प्यार दे रहे हैं. आपको बता दें कि इन दिनों बॉलीवुड और टीवी की कई सारी एक्ट्रेस ने मां बनने का सुख पाया है.