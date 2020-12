Neetu Kapoor confirms she has tested positive after Varun Dhawan for Covid 19 during the film Shooting-दिग्गज अभिनेत्री नीतू कपूर ने गुरुवार को पुष्टि की है कि वह कारोनावायरस से संक्रमित हो गईं हैं. उन्होंने कहा कि वे क्वारंटीन में हैं और सुरक्षा के सभी कदम उठा रहीं हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, “इस हफ्ते की शुरूआत में मेरा कोविड-19 परीक्षण पॉजिटिव आया. सभी सुरक्षा उपायों का पालन किया जा रहा है और मैं अधिकारियों की आभारी हूं कि उन्होंने त्वरित प्रतिक्रिया देकर हमें मदद दी. मैं क्वारंटीन में हूं और अपने डॉक्टर के परामर्श से दवा ले रही हूं. मैं अब बेहतर महसूस कर रही हूं. मैं आपके प्यार और समर्थन के लिए बहुत आभारी हूं! कृपया सुरक्षित रहें, मास्क पहनें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, अपना ध्यान रखें.” Also Read - दिशा पाटनी की ये नई बिकिनी फोटोज सरेआम करती हैं कत्लेआम, जहर भी चढ़ता है धीरे-धीरे

कपूर अपनी आगामी फिल्म 'जुग जुग जियो' के लिए चंडीगढ़ में शूटिंग कर रहीं थीं. इसी दौरान 4 दिसंबर को खबरों में सामने आया कि उनके सह-कलाकार वरुण धवन और फिल्म के निर्देशक राज मेहता के साथ उनका भी परीक्षण पॉजिटिव आया था.



इसके बाद वरुण ने सोशल मीडिया पर पुष्टि की थी कि उनका कोरोनावायरस परीक्षण पॉजिटिव आया है.

‘जुग जुग जियो’ के शूट को कथित तौर पर अभी रोक दिया गया है. फिल्म में अनिल कपूर और कियारा आडवाणी भी हैं, जिनका परीक्षण निगेटिव आया है.