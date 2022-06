Neetu Kapoor Feels Ranbir Has Changed After Marrying Alia Bhatt: रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) ने इसी साल अप्रैल में शादी की है. पांच साल तक डेट करने के बाद दोनों ने कुछ मेहमानों और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में रणबीर के बांद्रा वाले घर में शादी की. जहां आलिया इन दिनों हॉलीवुड में काम कर रही हैं वहीं उनके पति रणबीर अपने दूसरे कामों में व्यस्त हैं और सास नीतू कपूर भी फिल्मों में जमकर काम कर रही हैं. ऐसे में आलिया और रणबीर की शादी पर बात करते हुए नीतू कपूर ने अपने दिल के राज खोल दिए है और साथ ही बताया है कि आखिर शादी के बाद उनके बेटे में कितना बदलाव आया है. आपको बता दें कि जल्द ही नीतू कपूर फिल्म ‘जुग जुग जियो’ में नजर आएंगी. इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान नीतू ने बताया कि रणबीर की शादी के बाद कैसे सबकी लाइफ बदल गई है. खासतौर पर शादी के बाद रणबीर ने खुद को काफी बदला है.Also Read - LIVE UP Board 10th,12th Result 2022 : यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट आज upresult.nic.in पर होगा जारी, छात्र कर लें तैयारी

नीतू अपनी अपकमिंग फिल्म जुगजुग जियो के प्रमोशन में व्यस्त हैं। इस दौरान उन्होंने ईटाइम्स को दिए इंटरव्यू में बात करते हुए बताया कि शादी के बाद लाइफ किस तरह बदल जाती है. नीतू ने यह भी बताया कि आलिया ने रणबीर को काफी बदल दिया और बेहतर बनाया है. नीतू कपूर ने रणबीर और आलिया की शादी के बारे में बात करते हुए कहा, ‘मैं आज सबसे खुश हूं. Also Read - सीरीज में भारत ने कर ली बराबरी, कप्तान Rishabh Pant बोले- नतीजा सामने है

आलिया ने रणबीर को बहुत प्यार और लगाव दिया है. मुझे उसमें (रणबीर में) बदलाव महसूस होता है. वो दोनों एक साथ अच्छे लगते हैं. मैं बहुत खुश हूं और खुशकिस्मत महसूस करती हूं कि आलिया हमारे परिवार में आई है. लाइफ सच में काफी बदल गई है और मैं बहुत संतुष्ट हूं. वो तनाव होता है ना, शादी नहीं हुई, शादी नहीं हुई, अब शादी हो गई.’



नीतू ने इस स्टार कपल की शादी के बारे में बात करते हुए बताया कि शादी काफी प्राइवेट थी जिसमें केवल 40 मेहमान ही शामिल हुए थे, जो या तो परिवार के सदस्य थे या बहुत खास दोस्त थे. शादी को लो- की रखने के बारे में नीतू ने कहा कि यह ट्रेंड सेटर रहा. एक्ट्रेस ने कहा, ‘इसने कई लोगों के लिए एक उदाहरण सेट किया है, आपको बड़ी शादी करने की जरूरत नहीं है. आपको एक ऐसी शादी करनी चाहिए जहां आप खुश रहें और आपका परिवार एन्जॉय कर सके.’